Cristiano Ronaldo envía mensaje tras el histórico título de Portugal en el Mundial Sub-17
Portugal se convierte en campeón del mundo Sub-17
El gol decisivo llegó al minuto 32, cuando el delantero del Benfica, Anisio Cabral, remató desde corta distancia para marcar su séptimo gol del torneo. En la segunda mitad, Austria ejerció una intensa presión en busca del empate, pero la sólida defensa portuguesa se mantuvo firme. Esta victoria representa un hito histórico para Portugal y cierra un torneo en el que se mantuvieron invictos, tras haber alcanzado la final al eliminar a Brasil en una dramática tanda de penaltis en las semifinales.
Cristiano Ronaldo envía mensaje de celebración
Ronaldo suele mostrar un apoyo constante, tanto público como privado, a los equipos y jugadores jóvenes de Portugal. Abraza su rol de líder y mentor, brindando consejos y motivación a la próxima generación de talentos. Su compromiso con la selección también sirve de ejemplo para los jóvenes, como él mismo ha declarado: “Nada se compara con representar a tu país”.
Tras la victoria de Portugal sobre Austria, Ronaldo compartió en Instagram con sus 668 millones de seguidores una imagen celebrando el triunfo: “¡Gigantes! ¡Felicidades, Campeones del Mundo!”
Doha vibra con un torneo impresionante
La Copa Mundial Sub-17 en Qatar fue un torneo histórico, marcado por una importante revisión de su formato y por el primer título de Portugal en la categoría. El campeonato amplió su participación a 48 equipos y pasó de ser bienal a anual, con Qatar confirmado como sede para cinco ediciones consecutivas (2025-2029).
Entre los puntos destacados se encontró un entorno compacto, considerado un verdadero “paraíso del fútbol”, con la mayoría de los partidos disputados en la moderna zona Aspire, lo que permitió a los aficionados disfrutar fácilmente de varios encuentros. Los nuevos cambios reflejan la estrategia de la FIFA de acelerar el desarrollo juvenil, ofreciendo competencias internacionales de alto nivel con mayor frecuencia. El formato expandido y centralizado fue ampliamente elogiado por su eficiencia logística, aprovechando las instalaciones construidas para la Copa Mundial de mayores de 2022.
¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo?
El ícono global del fútbol podría estar acercándose al final de su carrera como jugador, con la mirada puesta en un último hurra en la Copa del Mundo del próximo año. Sin embargo, Cristiano Ronaldo sigue explorando nuevas vías para expandir la Marca Ronaldo. El astro portugués ha anunciado su incursión en el MMA, sumándose a una colaboración con la leyenda del UFC y compatriota Ilia Topuria en WOW FC.
WOW FC, que hasta hace poco era una promoción pequeña, se ha convertido rápidamente en una de las organizaciones de MMA de mayor crecimiento en Europa. En el último año, su asistencia aumentó más de un 400 %, con eventos que constantemente agotan entradas de más de 5,000 personas. Las transmisiones en vivo ahora llegan a más de 170 países. La incorporación de Ronaldo busca acelerar la expansión de la promoción en Europa, América Latina y Medio Oriente, fusionando deporte, cultura, moda, entretenimiento y educación.
En un comunicado, Ronaldo señaló: "El MMA representa valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y me enorgullece unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación."
En una publicación separada en redes sociales, agregó: "Estoy emocionado de compartir una gran noticia: ¡me convertiré en accionista de @wowfcmma! Compartimos valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y me enorgullece unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación."
