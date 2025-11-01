¡Cristiano Ronaldo al rescate! El portugués anota un doblete, incluido un penalti en el último minuto, para mantener el comienzo impecable de Al-Nassr en la temporada de la Saudí Pro League

Los anfitriones dominaban el partido desde el primer silbato, y Joao Felix estuvo cerca de abrir el marcador en el sexto minuto, pero vio cómo su esfuerzo fue desviado por encima del travesaño. Sin embargo, casi contra el curso del juego, Al-Feiha fue el primero en golpear después de que Jason se quedó solo frente al gol. El gol vino de un error táctico. La línea defensiva alta de Jorge Jesus, diseñada para sofocar espacios, se volvió en su contra de manera desastrosa. Jason aprovechó un simple balón largo, rompió la lenta línea defensiva y remató con calma frente a Nawaf Alaqidi. Fue un golpe que dejó atónitos a los anfitriones y brevemente descontrolados.

A pesar de ir por detrás, Al-Nassr se negó a entrar en pánico. Con Ronaldo dando instrucciones y Sadio Mane rondando por la banda izquierda, el equipo local reanudó su asedio. El empate parecía inminente cuando Mane centró para Kingsley Coman, quien envió el balón a la red, solo para que el VAR interviniera. Después de una revisión meticulosa, el gol fue anulado. Mane había estado ligeramente en fuera de juego cuando Ronaldo lo habilitó por la banda. La decisión dejó a Ronaldo visiblemente furioso, levantando los brazos en señal de incredulidad.

Un frustrado Ronaldo reunió de nuevo a sus compañeros, y en el minuto 37, el icono portugués logró devolver a su equipo al empate. Fue un gol perfecto de equipo, que comenzó con Felix al enviar un ingenioso pase a Coman. La estrella francesa dividió la defensa de Al-Feiha, y Ronaldo mantuvo la calma para finalizar la jugada con un remate clínico.

A medida que se desarrollaba la segunda mitad, Ronaldo lideró la carga en busca de un avance. Vio dos esfuerzos irse dolorosamente desviados, mientras que un disparo de larga distancia de Felix fue desviado brillantemente por Mosquera. Con cada minuto que pasaba, parecía que el tiempo se deslizaba. Los jugadores de Al-Feiha empezaron a sentir que podían escapar con un empate, hasta que el destino intervino en el tiempo de descuento. La fortuna sonrió a los anfitriones, y después de una larga revisión del VAR, se le otorgó un penal a Al-Nassr.

Ronaldo se preparó, tranquilo y sereno. Cuando sonó el silbato, adoptó su postura familiar, hizo una pausa en su carrera y lanzó el balón a la red. Se alejó celebrando, golpeándose el pecho mientras el público estallaba. ¡Tres puntos más!