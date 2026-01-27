Cristiano Ronaldo culmina su mansión de 25 millones de euros en Portugal

Las obras de la imponente residencia frente al mar comenzaron en 2020 y se prolongaron durante casi seis años. Sin embargo, la construcción ha llegado finalmente a su fin y las llaves están listas para ser entregadas a Cristiano Ronaldo y a su prometida.

Según informa Semana, la propiedad está valorada en torno a los 25 millones de euros, lo que la sitúa “entre las viviendas privadas más caras de Portugal en la actualidad”. Además, por su tamaño y ambición, es considerada una de las residencias más grandiosas del país natal del futbolista.

La mansión se levanta en un “exclusivo enclave residencial” situado a apenas 200 metros del océano, sobre un terreno de 12.000 metros cuadrados en la región de Cascais, y cuenta con 5.000 metros cuadrados de superficie habitable.

La revista añade que “la calidad de los materiales y el nivel de personalización” convierten la propiedad en “una vivienda altamente distintiva dentro del mercado inmobiliario portugués”. No obstante, también se afirma que Ronaldo ya estaría explorando la posibilidad de encontrar un comprador.