Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial de 2026 será el último, pero el astro de Portugal y Al-Nassr bromea diciendo que no se retirará por otros DIEZ años

El verano de 2025 vio al cinco veces ganador del Balón de Oro comprometerse con un nuevo contrato de dos años con Al-Nassr. Tiene la intención de cumplir ese acuerdo mientras continúa persiguiendo 1,000 goles en su carrera.

Mientras juega más allá de los 42 años, existe la posibilidad de que llegue a compartir equipo con su hijo mayor, Cristiano Jr, quien ya ha comenzado a abrirse camino en las categorías juveniles con Portugal y ha estado llamando la atención en el sistema de academias de Al-Nassr.

Muchos han sugerido que Ronaldo buscará emular al superestrella de la NBA LeBron James jugando competitivamente junto a su hijo. CR7 ha sugerido que dará a Junior más tiempo para forjar una carrera profesional por su cuenta.

El GOAT portugués le dijo recientemente a Piers Morgan que un día en el que colgar las botas icónicas por última vez puede que no esté tan lejos. Ahora ha bromeado diciendo que cuando dijo "pronto", quería decir "eso sucederá en 10 años". Ronaldo agregó: "Eso significa pronto para mí. La gente piensa que cuando hablo de retirarme pronto significa que será en seis meses o un año. ¡Solo estoy bromeando!" Continuó diciendo: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique otro año o dos".

