¡Cristiano Ronaldo enfrenta competencia! Portugal revela plan para el Mundial mientras Roberto Martínez habla sobre la pasada suplencia de CR7 y los beneficios del amistoso contra Estados Unidos

Cristiano Ronaldo enfrentará una competencia adicional por los puestos en la Copa del Mundo 2026, ha revelado el entrenador de Portugal, Roberto Martínez. El eterno CR7 de 40 años se dirige a ese torneo, con otro cumpleaños celebrado en el camino, pero no se espera que juegue todos los minutos de cada partido, a pesar de ser el capitán de su país. Martínez planea llevar a tres delanteros con él a Estados Unidos, Canadá y México.

  • Ronaldo siempre verde: El gran ídolo se dirige a su sexto Mundial

    Uno de ellos será Cristiano Ronaldo, siempre y cuando el delantero del Al-Nassr se mantenga libre de lesiones. Otro puesto será ocupado por la estrella del Paris Saint-Germain Goncalo Ramos, quien sustituyó a Ronaldo cuando un icónico compatriota fue relegado al banquillo en el Mundial 2022.

    CR7 es reacio a dar pasos hacia atrás, o a ocupar un rol de apoyo, pero debe aceptar que necesita ser manejado cuidadosamente en las últimas etapas de su carrera récord. Con esto en mente, y prediciéndose altas temperaturas en un importante torneo internacional este verano, Martínez está ansioso por asegurarse de no quedarse corto en un área importante del campo.

    ¿Volverá a ser suplente Ronaldo?

    Ha dicho a la agencia de noticias Lusa: “La puerta a la selección nacional siempre está abierta, pero la competitividad hace que sea muy difícil entrar. Pero, en este momento, creemos que necesitamos un tercer delantero y que esta será una posición importante para el Mundial.”

    Roberto Martínez añadió cuando se le preguntó sobre la decisión de su predecesor Fernando Santos de rotar a Ronaldo fuera de sus planes en el último Mundial: “Lo que sucede alrededor de Cristiano es un aspecto histórico. Es un icono del fútbol mundial, pero eso no condiciona ni limita nuestro trabajo. Cristiano está muy tranquilo y muy enfocado en el día a día, y esa es una fórmula simple. Cuando Cristiano Ronaldo está bien, es muy importante para la selección.”

  • Beneficios amistosos: Portugal se enfrentará a México y Estados Unidos

    Portugal debería estar lleno de confianza después de ganar la UEFA Nations League 2025 y asegurar la clasificación automática para otro Mundial. Tienen amistosos pre-torneo programados, con dos de ellos llevándolos a México y los EE. UU. en marzo.

    Martínez dijo sobre la importancia de esos partidos: “Tenemos varios perfiles y la etapa de marzo será muy importante en ese sentido.

    “Este Mundial será complejo y exigente para los equipos europeos. Por lo tanto, esta concentración será muy importante, primero por jugar en altitud en México, y luego en un estadio cubierto contra EE. UU. Pensamos que deberíamos probar esto antes del Mundial, y para nosotros es la preparación perfecta.”

    Martínez ha supervisado anteriormente búsquedas de gloria global con Bélgica y cree que tendrá a Portugal bien preparado para los muchos desafíos que enfrentan. El técnico de 52 años dijo: “Este será mi tercer Mundial, y he aprendido que nadie llega como un equipo campeón. Necesitas crecer durante los primeros tres partidos y hacer todo lo posible para asegurar que nuestros jugadores estén cómodos durante todo el torneo.

    “No tenemos historia en Copas del Mundo, y eso es parte de nuestra preparación psicológica. Necesitamos ir paso a paso y hacer que los jugadores crean que realmente podemos ganar la Copa del Mundo.”

  • Roberto Martinez Portugal France Euro 2024Getty

    Copa Mundial 2026: Oponentes de Portugal y contrato de Martínez

    El contrato de Roberto Martínez vencerá al finalizar las finales de 2026, pero él está pensando poco en su futuro a largo plazo. Dijo: “Eso no es mi preocupación ahora mismo. Mi enfoque está en la Copa del Mundo. Estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo y con el apoyo de la federación. Todos estamos juntos en esto para el próximo desafío.

    “El objetivo es la Copa del Mundo 2026, y luego hablaremos sobre el futuro. Amo a Portugal y amo trabajar con la selección nacional. Mi trabajo y mi enfoque están en hacer historia para que estos logros sean recordados por los próximos 15, 20 años.”

    Portugal ha sido colocado en el Grupo K en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Houston y Miami. Iniciarán enfrentándose al ganador del play-off intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo) antes de enfrentarse a Uzbekistán y Colombia.

