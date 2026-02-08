Getty/GOAL
'¡Necesita saber cuál es su lugar!' - Le dicen a Cristiano Ronaldo que 'nunca habría entrado en la Casa Blanca' sin el respaldo saudí y recibe una advertencia de 'muestra respeto o vete' en medio de la huelga en el Al-Nassr
Ronaldo genera rumores de traspaso tras declararse en huelga
Cristiano Ronaldo, en medio de la frustración por cómo se distribuyen los fondos entre los equipos en Oriente Medio, se descartó para un derbi contra Al-Riyadh. Regresó a los entrenamientos tras ese partido, pero también se ausentó de un duelo por el liderato contra Al-Ittihad. Se plantean inevitables preguntas sobre su futuro.
Se dice que CR7 tiene una cláusula de rescisión en su contrato que puede activarse este verano, y se especula con un posible regreso a Europa del exdelantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus. También se ha sugerido que podría unirse al eterno rival Lionel Messi en los ganadores de la MLS Cup, Inter Miami.
Se insta a Ronaldo a mostrar más respeto en Arabia Saudí
No se ha tomado ninguna decisión sobre sus planes a largo plazo, con un acuerdo récord en Al-Nassr que vence en 2027, pero al incombustible jugador de 41 años se le ha instado a mostrar un mayor respeto hacia quienes le han ayudado a seguir siendo relevante en las últimas etapas de una extraordinaria carrera.
Walid Al-Faraj, un destacado presentador de televisión y una de las voces más respetadas del fútbol saudí, ha dicho —según A Bola— sobre un GOAT descontento: “Cristiano Ronaldo necesita saber cuál es su lugar. Este país se llama Arabia Saudí, no la Arabia de Ronaldo. Confunde ser embajador con ser entrenador.
“Ha sido una decepción. Es un empleado, cobra un salario millonario —más de lo que jamás ganó en Europa— y tiene que respetar la liga, o tiene que irse”.
A continuación, habló de las extravagancias de Ronaldo, que han atraído muchas críticas: “Imaginen a un jugador del Manchester City negándose a jugar en protesta contra las decisiones del propietario del club. O a un jugador del Arsenal negándose a disputar dos partidos porque no está contento con la oferta de renovación. Es imposible que un jugador se atreva a hacer eso en la Premier League”.
Una audiencia con el presidente Trump no es posible sin Arabia Saudí
Ronaldo se ha mantenido en el ojo público durante su etapa en Oriente Medio, desempeñando un papel destacado en la exitosa candidatura de Arabia Saudí para obtener los derechos de organización del Mundial de 2024. También ha viajado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Trump.
Al-Faraj afirma que nada de eso habría sido posible de no ser por quienes ahora le pagan el sueldo, que, según se dice, ronda las 500.000 libras al día. Dijo: “Podríamos darle 500 años y Ronaldo nunca entraría en la Casa Blanca. Si no hubiera formado parte de la delegación saudí, ni siquiera se habría acercado a la puerta”.
La Saudi Pro League le ha comunicado a Ronaldo, en un comunicado oficial, que ningún jugador —independientemente de lo que haya logrado en el pasado— es más importante que el juego y que los clubes siguen siendo entidades independientes responsables de su propia gestión de fichajes.
¿Salah o Fernandes? Al-Nassr vinculado con reemplazos de Ronaldo
Ahora queda por ver si CR7 se quedará donde está o buscará otro nuevo desafío, ya que ya se ha sugerido que el Al-Nassr está preparando posibles reemplazos para su capitán talismánico, con la mira puesta en figuras decisivas en las filas del Liverpool y del Manchester United.
Una fuente saudí ha dicho a The i Paper: “Con otras grandes figuras marchándose, buscaremos muchos otros nombres de primera fila en verano. Mohamed Salah y Bruno Fernandes serían las opciones perfectas. Salah especialmente, dado que atraería a un público árabe por ser musulmán. Que llegara cualquiera de ellos, junto con ese talento más joven, sería enorme para nosotros. Y realmente suavizaría cualquier golpe por la salida de Ronaldo”.
El Al-Nassr, que ha logrado dos victorias que han elevado la moral sin Ronaldo y ahora se sitúa a solo un punto del líder Al-Hilal en la clasificación de la Saudi Pro League, volverá a la acción el miércoles cuando se enfrente al Arkadag en los octavos de final de la AFC Cup, sin que haya aún noticia de si Ronaldo participará en ese encuentro.
