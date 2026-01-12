Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo y Al-Nassr caen ante Al-Hilal y complican su sueño de la liga
Los problemas de Al-Nassr continúan
Días después de una dolorosa derrota en casa ante Al-Qadisiya, Al-Nassr se enfrentó a los líderes de la liga, Al-Hilal, en un choque decisivo por la cima de la tabla. En la primera mitad, los visitantes parecían más peligrosos, con Al-Nassr generando seis disparos a puerta frente a uno de los anfitriones. Tras algunas oportunidades claras de Kingsley Coman y Cristiano Ronaldo, el portugués, de 40 años, abrió el marcador con un remate preciso al ángulo tras una elegante asistencia de Coman, logrando su gol número 16 en todas las competiciones, al minuto 42.
Sin embargo, todo el buen trabajo de la primera mitad se desmoronó rápidamente tras el descanso. Mohamed Simakan cometió un error al derribar a Malcom dentro del área, y Salem Al Dawsari transformó el penalti en el minuto 57. Apenas segundos después, Rubén Neves de Al-Hilal quedó en el suelo tras un choque con el portero Nawaf Al Aqidi. Inicialmente amonestado con tarjeta amarilla, la sanción a Al Aqidi fue elevada a roja tras revisión del VAR por conducta violenta, dejando a Al-Nassr con 10 hombres durante la última media hora.
La desesperación del equipo se completó cuando Mohamed Kanno anotó desde corta distancia al minuto 81, y para rematar la desgracia, Neves convirtió otro penalti en el minuto 92, tras una falta de Ali Al-Hassan sobre Al Dawsari. Al-Nassr encadena ahora tres derrotas consecutivas, sin conocer la victoria desde el 27 de diciembre.
El MVP
Mientras Al-Dawsari y Kanno anotaban para completar la remontada de Al-Hilal, Rubén Neves fue clave en la victoria. Dio la asistencia del segundo gol y, de manera decisiva, provocó la expulsión de Al-Aqidi que sentenció el colapso de Al-Nassr. Para cerrar su gran actuación, Neves convirtió un penalti en los minutos finales.
El villano
Aunque Simakan y Al Hassan cometieron penales que beneficiaron a Al-Hilal, la expulsión del portero Nawaf Al Aqidi por un momento de locura marcó la caída definitiva. Sus acciones imprudentes, sumadas a un rendimiento irregular, podrían significar que el título de liga se aleje irremediablemente para el equipo de Ronaldo.
Calificación del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐⭐
