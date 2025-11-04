Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo admite que planea retirarse 'pronto' y habla sobre su futuro después del fútbol mientras se desvanecen las esperanzas de un regreso al Manchester United
Ronaldo tiene planificado su retiro
Después de haber elegido a Piers Morgan para una entrevista incendiaria que marcó su salida del Manchester United en 2022, Cristiano Ronaldo nuevamente se unió al controvertido personaje de los medios, esta vez en el canal de YouTube Piers Morgan Uncensored.
El delantero de 40 años, que tiene un contrato con Al-Nassr en la Saudi Pro League hasta el final de la temporada 2026-27, fue preguntado directamente sobre su eventual retirada. "Pronto", respondió Ronaldo, revelando que ha estado pensando en cómo será durante años. "Creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí…
"Será muy, muy difícil, pero he preparado mi futuro desde que tenía 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión."
Futuro fuera del fútbol
Habrá muchas llamadas para que Ronaldo se quede en el fútbol cuando finalmente cuelgue las botas, con una gran cantidad de conocimientos y experiencia para compartir. Pero los roles de entrenador, gestión o ejecutivos dentro del deporte no parecen atraer al cinco veces ganador del Balón de Oro.
"Nada se comparará con la adrenalina que tenemos por el fútbol al marcar un gol", explicó Ronaldo, revelando que retirarse del fútbol finalmente le dará tiempo para perseguir otras cosas.
"Pero tengo otras pasiones. [Cuando me retire] voy a tener más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos. Quiero ser más una persona de familia, más presente. Además, tener mis propios hobbies. Me gusta ver UFC, las peleas. Me gusta el pádel. Me gusta y quiero aprender más sobre mis empresas.
"Nunca seré un YouTuber [a tiempo completo], por supuesto, pero quiero estar ahí. Voy a pasar más tiempo en eso para aprender. Creo que voy a hacer cosas divertidas y cosas que no solía hacer antes. Porque vivo el fútbol 24 horas [cada día] para hacer las cosas correctas y rendir."
Papel después de jugar en el Manchester United ahora poco probable
El deseo de Cristiano Ronaldo de hacer cosas con su vida más allá del fútbol sugiere dejar el deporte por completo, lo que significa que la especulación reciente de que podría considerar una carrera posterior al juego en la junta directiva, potencialmente incluso de regreso en el Manchester United, es bastante improbable que se materialice.
Su excompañero Wes Brown, quien ganó la Liga de Campeones junto a Ronaldo en 2008, había dicho que no descartaría que Ronaldo permaneciera involucrado en el fútbol de esa manera. "Definitivamente podría entrar en la junta directiva", dijo Brown. "Tiene la capacidad de alejarse del entrenamiento y entrar en el nivel ejecutivo, al 100 por ciento. ¿Por qué no? Si lo está disfrutando, sería perfecto para él."
En busca de más trofeos
Ronaldo probablemente no pondrá fin a su carrera antes de que termine su contrato con Al-Nassr. Aparte de ser increíblemente lucrativo, con un valor reportado de €257 millones por año, el veterano delantero sigue anotando libremente para el club y continúa persiguiendo trofeos.
La falta de un trofeo doméstico o internacional importante desde que se mudó a Arabia Saudita – la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023 es el único trofeo hasta ahora – es una mancha notable en el récord de Ronaldo. Al-Nassr ha visto cómo tanto Al-Ittihad como Al-Hilal han ganado la Pro League en temporadas recientes, mientras que la Copa del Rey y el éxito continental más amplio también les ha eludido.
Sin embargo, hasta ahora en 2025-26, Al-Nassr lidera la tabla doméstica con un récord del 100 por ciento después de siete partidos. Solo están compitiendo en las competiciones secundarias de clubes de la AFC esta temporada, pero podrían volver a la Liga de Campeones Elite el próximo año, potencialmente la última danza de Ronaldo en el fútbol.
El próximo verano también será la última oportunidad de Ronaldo en la Copa del Mundo con Portugal.
