Acusan a Cristiano Ronaldo de mentir y lo presionan para igualar a Lionel Messi en el Mundial
¿Igualará Cristiano Ronaldo a Lionel Messi con una victoria en la Copa del Mundo?
Como capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo ha logrado importantes títulos, incluyendo un Campeonato de Europa y dos UEFA Nations League. Además, ha obtenido numerosos honores a nivel de clubes con el Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.
A pesar de su impresionante palmarés, el veterano de 40 años aún no ha conseguido el trofeo más prestigioso: la Copa del Mundo. Ronaldo mantiene que no necesita igualar a Lionel Messi en este aspecto para consolidar su legado, aunque su gran rival logró levantar ese título con Argentina en 2022.
Afirmación sobre la Copa del Mundo de Ronaldo: No necesita ganar para consolidar su legado
Mientras Ronaldo minimiza la importancia de ganar la Copa del Mundo para su legado, el exdelantero del Crystal Palace y Birmingham City, Clinton Morrison, asegura que el portugués sí tiene ese objetivo en mente, pese a sus declaraciones.
Antes del viaje de Portugal a Dublín el jueves, Morrison, exinternacional de Irlanda, habló con GOAL en asociación con Freebets.com y comentó sobre las audaces afirmaciones de Ronaldo:
“¡Él estará preocupado, Ronaldo estará preocupado! Ronaldo quiere ganar todo. Por eso es uno de los GOATs junto a Messi; siempre están compitiendo y el debate sobre quién es el mejor continúa. Ronaldo quiere ser el mejor y Messi también. Son dos jugadores excepcionales que probablemente no volvamos a ver en esta era.
Todos sueñan con ganar la Copa del Mundo desde niños, viéndola en la televisión. Ronaldo no será la excepción; querrá levantar ese trofeo.
Tal vez su comentario fue irónico. Cristiano es un jugador fantástico y completaría casi todo lo que ha logrado si consiguiera ganar el Mundial. Será difícil para Portugal, porque hay muchos equipos de primer nivel, pero tienen grandes oportunidades gracias a su plantilla. Obviamente, Ronaldo quiere ganar la Copa del Mundo. Ganarla o no, seguirá siendo uno de los mejores jugadores que ha dado este deporte”.
Objetivo de gol: Ronaldo se acerca a los 1,000 goles en su carrera
Ronaldo ha disputado 225 partidos con Portugal, anotando 143 goles. Está a punto de alcanzar los 1,000 goles totales entre clubes y selección, manteniendo niveles sobresalientes en el Al-Nassr de la Saudi Pro League, cifras que, según Morrison, probablemente no se volverán a ver.
El exdelantero comentó sobre estos números impresionantes:
“Nunca lo vamos a ver de nuevo, ¡es increíble! Los goles que ha marcado son una locura. No puedo creerlo. Miras y dices ‘1,000 goles’. ¡Es ridículo! Marcar 50 goles ya es difícil, ¡imagina 1,000!
Gran crédito para él por el esfuerzo que realiza dentro y fuera del campo. Se mantiene en excelente forma y a su edad sigue rindiendo al máximo, lo que demuestra su profesionalismo. Por eso es uno de los GOATs y será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos.
Si eres joven y quieres ser futbolista profesional, tienes que admirar a alguien como Cristiano Ronaldo. Ha estado allí, lo ha vivido, lo ha logrado. Tuve la oportunidad de jugar contra él cuando estaba en el Manchester United y fue increíble: condición física impresionante y un ganador nato. Desde siempre, se sabía que sería un campeón”.
Fecha de retiro: ¿Jugará Ronaldo más allá de los 42 años?
Ronaldo ha firmado un nuevo contrato de dos años con Al-Nassr, que lo mantendrá en el club hasta el verano de 2027. Aunque ha reconocido que su retiro no está demasiado lejos, aún no ha fijado una fecha para colgar sus legendarias botas. Muchos expertos pronostican que el delantero podría seguir jugando más allá de los 42 años.
