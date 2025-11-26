Cristiano Ronaldo abrirá un club privado en Madrid donde se prohíben los teléfonos móviles y las membresías cuestan hasta 15.000 €
Ronaldo cerca de su retiro
Ronaldo pasará a la historia como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Lo que ha logrado en Manchester United, Real Madrid, Juventus, y más, le ha ayudado a forjar una de las carreras más brillantes en la historia del deporte. Aunque ahora tiene más de 40 años, todavía es prolífico para Portugal y Al-Nassr en la Liga Pro Saudí. Pero incluso el veterano delantero sabe que todo esto tendrá que llegar a su fin eventualmente. Aunque tiene un contrato con Al-Nassr hasta el final de la temporada 2026-27, el día en que cuelgue las botas definitivamente se acerca rápidamente.
Cuando se le preguntó sobre el retiro, dijo en una entrevista con Piers Morgan a principios de este mes, "Pronto. Creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí… Será muy, muy difícil, pero he preparado mi futuro desde que tenía 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión."
Por cierto, algunas de sus empresas incluyen CR7 Clothing, CR7 Fitness, su propio canal de YouTube, y más.
El club privado de Ronaldo abrirá en Madrid
Según la publicación española Libertad Digital, el empresario Íñigo Onieva y Mabel Hospitality, la firma de Ronaldo y el empresario Manuel Campos Guallar, han lanzado Vega Private Members Club. El informe dice que 'redefinirá' la manera de socializar y hacer negocios en Madrid, con la apertura prevista antes de fin de año en la calle Lagasca 88, en el corazón de la Milla de Oro. El espacio de 1.000 metros cuadrados prohibirá el uso de teléfonos móviles y fotos y se utilizará para reuniones, oficinas privadas, co-working y un estudio de podcast durante el día. Por la noche, el espacio se transformará en un punto de encuentro social con cenas exclusivas y bares especializados. El 'club' tendrá tres espacios para cubrir diferentes momentos del día: Casa Vega (bistró contemporáneo), Restaurante Vega y Toto (restaurante italiano). También habrá un club de vinos que ofrecerá experiencias privadas de cava y vino. Sin embargo, no será barato. La membresía más codiciada, la membresía de fundadores, solo se puede obtener por invitación y requiere un pago único de 15.000 €. Con ella viene acceso de por vida, reservas prioritarias y experiencias a medida. Se pueden encontrar ofertas más económicas a partir de 2.400 € al año más una tarifa inicial de 2.000 €.
Ronaldo mira hacia el futuro
En la misma entrevista con Morgan, Ronaldo dijo que retirarse del fútbol finalmente le dará el tiempo para dedicarse a otras cosas. Pero admitió que la emoción de ganar un partido o marcar un gol nunca será superada.
"Nada se comparará con la adrenalina que tenemos por el fútbol al marcar un gol. Pero tengo otras pasiones. [Cuando me retire] voy a tener más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos. Quiero ser más una persona de familia, estar más presente", dijo. "También, tener mis propios hobbies. Me gusta ver UFC, las peleas. Me gusta el pádel. Me gusta y quiero aprender más sobre mis empresas. Nunca seré un YouTuber [a tiempo completo], por supuesto, pero quiero estar allí. Voy a pasar más tiempo en eso para aprender. Creo que voy a hacer cosas divertidas y cosas que no estaba acostumbrado a hacer antes. Porque vivo el fútbol 24 horas [cada día] para hacer las cosas bien y rendir."
¿Qué sigue para Ronaldo?
Antes de que Ronaldo tenga una oportunidad más de asegurar el primer triunfo de Portugal en una Copa del Mundo en 2026, se centrará en llevar a Al-Nassr al éxito en trofeos después de un período sin títulos en el club hasta ahora. Sin embargo, están en camino de terminar con esa racha, ya que están en la cima de la Liga Pro Saudí.