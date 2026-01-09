Romero ha evitado sanciones tras acusar a la junta del Tottenham de difundir "mentiras" en una explosiva publicación en redes sociales. El ganador del Mundial argentino acudió a Instagram tras la derrota 3-2 en la costa sur el miércoles, afirmando que "otras personas" deberían dar la cara para explicar las dificultades del club.

En una publicación que fue interpretada ampliamente como una crítica directa a la junta, Romero escribió: "En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado ocurriendo durante varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras."

Aunque la línea sobre las "mentiras" fue eliminada posteriormente, el daño parecía ya hecho. Sin embargo, tras una reunión entre Romero, Frank y el codirector deportivo Johan Lange la mañana del jueves, el entrenador de los Spurs confirmó que el asunto se ha cerrado sin castigo.

"Él es nuestro capitán, no ha sido multado," confirmó Frank. "Eso es algo interno, pero no lo hemos hecho. Creo que hay muchas maneras de manejar diferentes situaciones. Hemos optado por tener una buena conversación con él, entender su posición, manejarlo internamente y eso es todo lo que tengo que decir."