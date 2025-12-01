Getty
¡Crisis en el vestuario del Real Madrid! Opiniones divididas sobre Xabi Alonso tras empate con el Girona
Puntos clave perdidos: El Real Madrid cede la cima de LaLiga
El último tropiezo del Real Madrid llegó con un empate 1-1 ante un Girona amenazado por el descenso. Los Blancos no han logrado ganar en sus últimos tres partidos de LaLiga, tras empates frente a Rayo Vallecano y Elche, y ahora se encuentran a un punto de sus rivales del Clásico, el Barcelona, en otra emocionante lucha por el título.
El equipo de Xabi Alonso ha disputado cuatro encuentros consecutivos como visitante en todas las competiciones, destacando únicamente la ajustada victoria 4-3 sobre el Olympiacos en la Champions League, desde que el Santiago Bernabéu acogió un partido de la NFL el 16 de noviembre.
Parece que los constantes viajes han pasado factura, con The Athletic informando sobre una “cierta división de opiniones en el vestuario” tras esta serie de resultados y actuaciones discretas. No obstante, la situación aún no se considera crítica, ya que no se ha registrado un “impacto significativo en la relación entre los jugadores”.
¿Quién tiene la culpa? Señalan responsables en el Bernabéu
Alonso, sin embargo, ha estado bajo escrutinio durante algún tiempo. En octubre se reveló que su “enfoque personal y algunos de sus conceptos futbolísticos no habían sido bien recibidos por un número significativo del primer equipo” en Madrid.
Se informa que se llevó a cabo una reunión en el Bernabéu en la que Alonso y sus jugadores intentaron abordar los supuestos problemas. Estrellas del primer equipo como Kylian Mbappé, Federico Valverde y Eduardo Camavinga han tratado de desmentir los rumores sobre divisiones dentro del vestuario del Real.
The Athletic asegura que actualmente existe “una mezcla de jugadores que siguen no convencidos sobre los métodos de Alonso y otros que defienden que el entrenador no tiene la culpa”. Uno de los que apoya a Alonso comentó: “Este no es el problema del entrenador, es muy evidente”.
Otra fuente del Bernabéu añadió: “El problema no es Xabi. Mbappé, Vinícius Júnior y (Jude) Bellingham son incompatibles; no puedes tener un equipo equilibrado con esos tres”. Según se dice, los mensajes de Alonso “no llegan a los jugadores”, lo que se refleja en actuaciones desarticuladas del equipo.
Xabi Alonso bajo presión: pruebas difíciles para el entrenador del Real Madrid
Otros miembros del cuerpo técnico han reconocido la dificultad que enfrenta Alonso para “cambiar la dinámica” que dejó su predecesor, Carlo Ancelotti. No parece existir una solución rápida a los problemas actuales.
Con esto en mente, el excentrocampista del Real Madrid no está bajo presión inmediata respecto a su puesto. Sin embargo, se informa que los próximos compromisos, empezando por el partido como visitante ante el Athletic Club el miércoles, son “clave no solo por los resultados, sino también por la imagen”.
Un informante admitió que la situación se ve “muy complicada” actualmente, ya que el Real está “jugando muy mal”, y el empate como visitante ante un Girona en apuros se considera un “desastre”.
¿Es Xabi Alonso el hombre indicado? Debe demostrar su valía
Eso no pinta bien para Alonso, quien apenas ha dirigido 25 partidos al frente del equipo, con 18 victorias y tres empates. Fue reincorporado al Madrid tras destacar como entrenador en Alemania con el Bayer Leverkusen, al que llevó a un campeonato invicto en la Bundesliga 2023-24.
Algunas figuras destacadas cuestionaron su enfoque tras su regreso a España, considerando que el éxito logrado no fue suficiente para mantener a todos satisfechos. Conversaciones similares están ocurriendo ahora en el Bernabéu.
Alonso todavía tiene tiempo para revertir la situación esta temporada. Ya ha logrado una victoria frente al Barcelona y cuenta con un plantel con talento suficiente para conquistar grandes títulos. Sin embargo, Mbappé, Bellingham, Vinícius y compañía deben alinearse con su visión para que los triunfos colectivos sean posibles.
