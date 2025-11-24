¡Crisis en el Real Madrid! Vinícius Júnior no renovará y Xabi Alonso enfrenta el descontento de varios jugadores

Alonso habló con la prensa tras ver a su equipo ceder puntos nuevamente en Elche. Fue cuestionado sobre su decisión de dejar a Vinícius en el banco una vez más e insistió en que el brasileño comprendió su papel al quedar fuera del once inicial.

“No, lo habíamos discutido. Hablamos de eso a menudo. Él entiende; sabía el papel que podía desempeñar. Lo hemos hecho antes, como en Getafe. Hoy no estamos contentos, pero todos están ansiosos por volver a la senda correcta”, declaró a los periodistas.

Alonso también recalcó que su relación con los jugadores está mejorando: “No nos hemos desmoronado. Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder a la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas y queremos mejorar.

“La conexión está mejorando; tenemos más tiempo e interactuamos más, nos conocemos mejor. Todos estamos en el mismo barco: celebramos las victorias y sufrimos si no ganamos. La conexión es buena. Necesitamos darle la vuelta a esta situación, comenzando con Atenas.”