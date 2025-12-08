¡Crisis de lesiones en el Real Madrid! Éder Militão sufre golpe preocupante antes del duelo contra el Manchester City tras dura derrota ante el Celta

El 2-0 ante el Celta de Vigo fue un duro golpe para el Real Madrid, pero la gran preocupación fue la lesión de su central estrella Éder Militão. El brasileño se retiró del campo a mitad de la primera parte, sujetándose el isquiotibial, confirmando una situación alarmante en el corazón de la defensa. Según AS, podría estar fuera alrededor de cuatro meses por un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda, un duro revés justo cuando Alonso necesitaba a sus defensores más fiables para una exigente serie de partidos.

La relevancia de Militão para el equipo es crucial. Su velocidad, dominio aéreo y capacidad de recuperación son esenciales para el esquema defensivo del Madrid, permitiendo que laterales y mediocampistas operen más adelantados. Su salida temprana desestabilizó al equipo, un problema que se agravó con las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. Este trío de incidencias expuso graves carencias en cobertura y disciplina, convirtiendo un obstáculo en una verdadera crisis defensiva. Con los próximos partidos de La Liga y la Liga de Campeones en el horizonte, la ausencia de Militão cambia radicalmente la estrategia defensiva del Madrid.