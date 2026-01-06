¡Crisis de lesiones en el Manchester City! Pep Guardiola confirma el golpe de Ruben Dias tras perder a Josko Gvardiol por una fractura en la pierna y hace una preocupante declaración sobre John Stones
Los problemas de lesiones del City aumentan
La sala médica del Etihad Campus está de repente desbordada, presentando a Guardiola quizás la crisis de personal más significativa de su reciente mandato. Hablando en su conferencia de prensa previa al partido el martes, el entrenador catalán mostró una figura de resignación mientras detallaba la magnitud del daño sufrido durante el duro empate 1-1 con el Chelsea el fin de semana.
Aunque la noticia principal de la fractura de tibia de Gvardiol ya había conmocionado a la afición, Guardiola confirmó los temores respecto a su líder defensivo, Dias. El internacional portugués, que fue obligado a retirarse al final del choque con el Chelsea, ha sido descartado por un período crítico de la temporada.
“Todo el mundo lo sabe creo. Los jugadores están disponibles y algunos no,” comenzó Guardiola, antes de entregar el sombrío pronóstico. “Dias, isquiotibiales de cuatro a seis semanas. Stones, ni idea. No está listo para los próximos juegos. Ake bien. Gvardiol fuera por mucho tiempo.”
La columna vertebral defensiva de Pep, hecha añicos.
La pérdida de Dias y Gvardiol simultáneamente es un golpe devastador para las ambiciones del City en múltiples frentes. Dias ha sido la columna vertebral de la defensa, comenzando nueve de los últimos diez partidos, mientras que Gvardiol ha sido un intérprete destacado. La fractura de pierna del croata, confirmada por el club el lunes por la noche, se espera que lo mantenga fuera por el resto de la temporada, dejando un gran vacío en el lado izquierdo de la defensa.
Sin embargo, fue la actualización vaga y preocupante de Guardiola sobre Stones lo que causará mayor ansiedad entre los seguidores. El internacional inglés ha luchado por mantener una condición física consistente durante los últimos 18 meses, y la admisión de Guardiola de que no tiene "ni idea" de cuándo regresará el central sugiere un problema complejo que podría prolongarse.
“Lo sabías antes de preguntarme por cada jugador, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe”, respondió Guardiola en tono juguetón a los periodistas, ocultando la preocupación genuina que debe estar permeando el cuerpo técnico.
Dependencia en la juventud y convocatorias
Con la jerarquía defensiva senior diezmada, el City se ha visto obligado a tomar medidas de emergencia. El club actuó rápidamente para recordar a Max Alleyne, de 20 años, de su cesión de toda la temporada en Watford. El joven central había estado impresionando en el Championship, con 17 apariciones, pero ahora ha sido impulsado de nuevo al panorama del primer equipo en el Etihad.
Guardiola también confirmó que Abdukodir Khusanov está listo para dar el paso junto al recuperado Nathan Ake.
“Khusa y Nathan están de vuelta como defensas centrales, Max volvió del préstamo. Aprecio lo que Watford ha hecho por el joven,” dijo Guardiola, refiriéndose al desarrollo de Alleyne en Vicarage Road.
Las ausencias de la AFCON agravan la miseria
Como si la lista de lesiones no fuera suficiente, el deber internacional ha despojado al equipo de más opciones. Guardiola señaló las ausencias de Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri, ambos actualmente compitiendo en la AFCON.
“El resto, Omar y Rayan están en la AFCON y las lesiones de John, de Oscar Bobb... para volver Jeremy [Doku] y Rodri de lesiones largas. Es bueno”, señaló Guardiola.
A pesar de la situación complicada, Guardiola se mantuvo desafiante. El Manchester City ha navegado por crisis de lesiones antes, a menudo encontrando su mejor forma cuando las cosas se ponen difíciles. Con un calendario de enero lleno que incluye un partido de la FA Cup contra Exeter, una semifinal de la Carabao Cup contra el Newcastle, dos partidos de la Liga de Campeones y el derbi de Manchester, no hay tiempo para sentir lástima por sí mismos.
“Por supuesto. Con el espíritu que tenemos, siempre podemos afrontar,” insistió. “Considerando la fatiga, tenemos que ver las caras y tomar una decisión mañana. Mañana lo veremos.”