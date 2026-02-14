Delap admitió después que estaba convencido de que el balón había entrado. Declaró a TNT Sports: «Lo juro por mi vida, casi salgo corriendo. Pensé que había entrado. Obviamente, estaba esperando a que el árbitro pitara. Debería haberlo vuelto a meter, pero fue una locura. Fue una tontería por mi parte, pero pensé que había entrado».

El fallo provocó las críticas del comentarista y máximo goleador de la Premier League, Alan Shearer. Declaró a BBC Sport: «Dios mío. ¿Qué está haciendo Delap? Es como si pensara: "Tengo todo el tiempo del mundo". Se acerca tranquilamente y se toma su tiempo. ¿A qué estás esperando? Liam Delap no ha tenido cuatro buenos minutos. Ha perdido el balón dos veces y ha fallado una ocasión clarísima. Delap ha estado muy mal y esta noche se le ha dado una oportunidad. Delap parece muy perezoso, tiene que mejorar su rendimiento».

Delap logró recuperarse y consiguió un hat-trick de asistencias en el partido, lo que le valió los elogios de Shearer después. Añadió: «Delap se recuperó bien de ese comienzo y ha sido fundamental en la victoria. Se merece mucho crédito por ello».