«¡Cree que todavía es joven!»: Neymar acusado de «estropear» el plan táctico del Santos por un excompañero de la selección brasileña

La última aparición de Neymar fue en la derrota por 2-1 ante el Novorizontino, que supuso la eliminación del Santos del Campeonato Paulista en cuartos de final a manos del club de la Serie B. El brasileño fue el culpable del primer gol del Novorizontino en una actuación por debajo de lo habitual del delantero.

El entrenador Juan Pablo Vojvoda respaldó a Neymar tras el partido y afirmó que volverá a dar lo mejor de sí mismo. Declaró a los periodistas: «Neymar está en muy buena forma física, completa todas las sesiones de entrenamiento. Ha jugado los 90 minutos completos por primera vez este año.

Tengo mucha confianza en él. Su juego fluirá y evolucionará partido a partido. Y yo soy responsable de garantizar que esa confianza llegue. Tengo mucha confianza en él y confío en todos los jugadores de la plantilla.

Motivará a los jugadores. Neymar se esforzará al máximo para alcanzar los objetivos que se ha marcado en el Santos y con la selección nacional».