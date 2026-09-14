El Santos está construyendo un auténtico equipo de ensueño y, después de repatriar hace ya más de un año a la joya Neymar Jr., en estas horas ha completado el fichaje de otra grandísima exestrella de Brasil que se había quedado libre tras el final de su contrato con el Vasco da Gama: Philippe Coutinho.
Traducido por
Coutinho jugará con Neymar y Arthur: el Santos hace oficial el anuncio
CONTRATO HASTA FINAL DE AÑO
El anuncio oficial del Santos ha dejado por escrito el acuerdo que Coutinho ha decidido firmar hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando de hecho concluirá el año deportivo brasileño.
Coutinho, de hecho, no juega un partido oficial desde el pasado 14 de febrero, cuando por entonces jugaba en el Vasco da Gama, club en el que creció de pequeño antes de llegar al Inter.
CON ARTHUR Y NEYMAR
La prudencia, obviamente, es mucha, dado que el motivo de la anterior interrupción en su carrera no se debía solo a problemas físicos, sino también de fortaleza mental. Problemas que hoy parecen haber quedado atrás y que han llevado a Neymar a convencer al Santos para que le diera una oportunidad.
De hecho, ambos han jugado a menudo juntos de jóvenes y en las selecciones brasileñas, pero nunca han logrado jugar juntos en un club. Junto a ellos estará otro ex del Barcelona como Arthur, que llegó al final del mercado europeo tras su salida de la Juventus.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias