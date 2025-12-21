Getty/Inter Miami
Revelado: El costo de poseer el césped de Inter Miami pisado por Lionel Messi mientras los ganadores de la MLS Cup se unen a la tendencia de vender césped antes de mudarse a un nuevo estadio en 2026
Títulos ganados por Messi con Inter Miami
El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones fue seducido a los Estados Unidos por David Beckham y compañía después de convertirse en agente libre en el Paris Saint-Germain. Había pasado dos temporadas en Francia tras cortar lazos de toda la vida con los gigantes de La Liga, el Barcelona.
La familia Messi no disfrutó los mejores momentos en el Parque de los Príncipes, pero se asentó rápidamente en el sur de Florida. La gloria de la Leagues Cup se saboreó a pocas semanas de unirse a los Herons, mientras que el Supporters’ Shield se reclamó en 2024 con un récord de puntos.
El Inter Miami alcanzó el premio máximo en 2025, al levantar la MLS Cup, con Lionel Messi ganando la Bota de Oro mientras se convertía en el primer hombre en recoger premios consecutivos de MVP.
Las garzas se trasladan al Freedom Park en 2026
Estará de vuelta por más después de firmar una extensión de contrato de tres años hasta 2028. Messi saldrá a un nuevo entorno la próxima temporada cuando las Garzas abran las puertas en Freedom Park.
Les queda un partido más en el Chase Stadium, con Nashville o Atlético Ottawa - una filial del Atlético de Madrid - dispuesto a ser enfrentado en una eliminatoria a dos partidos en la Copa de Campeones de la CONCACAF el 18 de marzo. Una serie de partidos fuera de casa al inicio de la temporada de la MLS 2026 les permitirá tener su nuevo hogar listo para usar.
Los aficionados pueden, sin embargo, adquirir una pieza de historia. Messi - quien sigue siendo el jugador más condecorado de todos los tiempos - levantó el trofeo número 47 en el Chase Stadium cuando alzó la Copa de la MLS.
Costo de poseer césped con la presencia del GOAT argentino Messi
Se han desenterrado partes de la superficie de juego utilizada ese día y están disponibles para comprar. Inter Miami ha revelado la colección ‘The O.G.’. Se están utilizando llaveros y cajas de acrílico para albergar secciones de césped.
Dicha superficie ha absorbido el sudor, sangre y lágrimas de figuras icónicas como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Sin embargo, la memorabilia temática de Miami no será barata.
Los llaveros especiales de Inter Miami tienen un precio de $50, con hilos sueltos de césped incluidos. Las cajas de acrílico varían de $200 a $750, dependiendo del tamaño. Muchos clubes han vendido partes de su estadio al mudarse a una nueva base, pero pocos presentan oportunidades para asegurar césped natural.
Los asientos y otros aspectos de un edificio se suelen vender, pero algunos equipos llevan las cosas un paso más allá. Los antiguos empleadores de Messi en Barcelona obtuvieron fondos de la venta de césped en el Camp Nou antes de una elaborada renovación de ese legendario recinto - con precios que comienzan en $60 por una caja pequeña.
Movimientos del mercado: ¿Quién se unirá a Messi en la MLS?
Inter Miami está encantado de haber asegurado los servicios de Messi para los próximos años, con el plan de que él siempre se mudara a casa con ellos. El copropietario gerente Jorge Mas dijo ESPN antes de que la superestrella sudamericana firmara nuevos términos: “Dije anteriormente que mi deseo, mi sueño sería que el número 10 inaugurara nuestro nuevo estadio en marzo. Esta es una decisión que recae en Messi. Deseamos que Messi termine su carrera aquí. Soy optimista porque hemos hecho todo lo posible para que Leo se sienta en casa, se sienta cómodo. Siempre dije que es un animal competitivo, quiere ganar. Espero que podamos levantar muchos trofeos juntos aquí en Inter Miami en los próximos años.”
Messi estará sin Busquets y Alba la próxima temporada, ya que se han retirado, pero el veterano delantero uruguayo Suarez ha firmado una extensión de contrato de 12 meses. Ha habido rumores de que tanto Neymar como Robert Lewandowski, quienes también tienen vínculos profesionales con el Barcelona, se unirán al Inter Miami en 2026.
