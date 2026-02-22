El Chelsea empató 1-1 con el Burnley en el último suspiro, gracias al cabezazo de Zian Flemming en el minuto 93, que le dio un punto al equipo colista en Stamford Bridge, después de que Wesley Fofana fuera expulsado. Rosenior criticó a un jugador anónimo por no marcar al jugador correcto en el córner desde el que Flemming marcó, y O'Hara se ha centrado en el error de Sánchez.

En el minuto 85, tras recuperar la posesión, Sánchez no perdió tiempo y lanzó un contraataque hacia Joao Pedro, que había marcado el primer gol. Sin embargo, el brasileño tenía calambres y no pudo alcanzar el balón.

«¿Qué edad tiene (Robert) Sánchez?», comenzó O'Hara en talkSPORT. «No es joven, ¿verdad? Tiene mucha experiencia. En el minuto 85, le llega el balón. Lo único que tienes que hacer es tirarte al suelo y agarrarlo».

«¿Qué hace?», preguntó Cundy.

O'Hara respondió: «¡Se lo pasa directamente a un jugador del Burnley y vuelven a tener el balón! Lo ha hecho dos veces. Lo miro y pienso: "¿Qué está haciendo?"

«¡Eso no es ser joven, es ser estúpido!».