«Cosas que no son de liga»: estrella del Chelsea criticada por un error «estúpido» tras el empate de los Blues ante el Burnley
El as del Chelsea criticado duramente
El Chelsea empató 1-1 con el Burnley en el último suspiro, gracias al cabezazo de Zian Flemming en el minuto 93, que le dio un punto al equipo colista en Stamford Bridge, después de que Wesley Fofana fuera expulsado. Rosenior criticó a un jugador anónimo por no marcar al jugador correcto en el córner desde el que Flemming marcó, y O'Hara se ha centrado en el error de Sánchez.
En el minuto 85, tras recuperar la posesión, Sánchez no perdió tiempo y lanzó un contraataque hacia Joao Pedro, que había marcado el primer gol. Sin embargo, el brasileño tenía calambres y no pudo alcanzar el balón.
«¿Qué edad tiene (Robert) Sánchez?», comenzó O'Hara en talkSPORT. «No es joven, ¿verdad? Tiene mucha experiencia. En el minuto 85, le llega el balón. Lo único que tienes que hacer es tirarte al suelo y agarrarlo».
«¿Qué hace?», preguntó Cundy.
O'Hara respondió: «¡Se lo pasa directamente a un jugador del Burnley y vuelven a tener el balón! Lo ha hecho dos veces. Lo miro y pienso: "¿Qué está haciendo?"
«¡Eso no es ser joven, es ser estúpido!».
Las «cosas fuera de la liga» de Sánchez
Tanto O'Hara como Cundy consideraron que Sánchez debería haber perdido tiempo, y este último añadió: «Atrápala, tírate al suelo, mata el tiempo. Se la pasa a Joao Pedro, que está sufriendo un calambre. ¿Qué va a hacer cuando la reciba? Es un 3 contra 1.
Si es un pase perfecto, ¿qué va a hacer? Es un 3 contra 1».
O'Hara continuó: «Lo coges, te tiras al suelo, animas al equipo y luego se lo pasas a la esquina, ¿no? Has perdido dos minutos.
«Ahí, justo ahí, es donde el Chelsea es ridículo todo el tiempo.
Es como algo que no pertenece a la liga».
La furia de Rosenior
El empate 1-1 contra el equipo de Scott Parker, que ocupa el puesto 19, se produjo tras una capitulación desde una ventaja de 2-0, que permitió al Leeds, otro equipo que lucha por evitar el descenso, salir de Stamford Bridge con un punto a principios de este mes. Estos dos resultados han puesto fin a lo que hasta entonces había sido un buen comienzo bajo la dirección de Rosenior.
Declaró a los periodistas: «Hemos desperdiciado cuatro puntos en dos partidos en casa. Tras el primer gol, nos faltó incisividad. Fuimos demasiado cautelosos en la posesión. Para un club de este nivel, no es suficiente que yo venga y diga que fuimos el mejor equipo. Necesitamos ganar partidos. Sé cuál es la respuesta y la abordaremos durante la semana».
Y continuó: «Hay demasiados casos, incluso desde que estoy aquí, en los que hemos encajado goles por falta de concentración, por falta de responsabilidad. El Wolves fuera de casa, el Crystal Palace fuera de casa, el Leeds en casa, hoy.
Los equipos que ganan títulos ganan partidos por 1-0 incluso cuando no han estado en su mejor momento. Hoy debería haber sido al menos un 1-0».
Rosenior añadió sobre el remate de Flemming: «Se falló en una tarea. No se cumplió con una tarea, una tarea de marcaje. Flemming, como sabemos, es su mejor cabeceador.
Y había un jugador que no voy a... No estoy aquí para criticar a los jugadores, siempre los protegeré, lo trataré durante la semana. Había un jugador al que le asignamos esa tarea y que marcó al jugador equivocado. Hay demasiados casos en los que hemos encajado goles por momentos de falta de concentración y responsabilidad.
«Necesitas tener jugadores en los que puedas confiar en el momento para hacer un trabajo. Hay ciertos valores que debes tener en tu equipo. Se trata de evaluar a los jugadores y a los que evalúas en el momento adecuado. Necesitamos jugadores que en los momentos clave puedan ver las cosas con claridad».
¿Qué viene después?
El Chelsea se enfrentará a otra dura prueba el próximo fin de semana, cuando se enfrente al líder de la liga, el Arsenal, en un gran derbi londinense. El equipo de Rosenior ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla por diferencia de goles, por delante del Manchester United, que tiene un partido menos por disputar el lunes contra el Everton.
