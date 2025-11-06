'Cosas más grandes y mejores' - No se espera que Cristiano Ronaldo se dedique a la dirección técnica, ya que se prevé que la estrella de Al-Nassr siga los pasos de David Beckham
¿Qué hará Ronaldo una vez que se retire?
Ronaldo ha comprometido con un nuevo contrato en el equipo de la Saudi Pro League, Al-Nassr, que está destinado a llevarlo hasta el verano de 2027. Se espera que participe en las finales de la Copa Mundial el próximo verano, mientras continúa persiguiendo los 1,000 goles en su carrera.
Admite que las botas rompedoras de récords se colgarán por última vez en un futuro no muy lejano, ya que es imposible que continúe para siempre. Después de haber dado todo para perfeccionar el arte del fútbol, sería una gran sorpresa si CR7 cortara lazos completamente con el deporte una vez que cierre su etapa como jugador.
Muchos lo han considerado como un posible entrenador de Portugal, dado lo orgulloso que está de representar a su país, pero el entrenamiento conllevaría un estrés que el cinco veces ganador del Balón de Oro no necesita. En su lugar, podría optar por invertir parte de su vasta fortuna personal en una nueva franquicia o en una superpotencia mundial establecida.
- Getty/GOAL
Próximo Beckham: Por qué Ronaldo evitará ser entrenador
Sheringham, quien formó parte del equipo del United que ganó el Triplete en 1999, cree que Ronaldo es más probable que siga el mismo camino que otro icónico No.7 en lugar de seguir a figuras como Wayne Rooney y Michael Carrick en la gestión.
El exdelantero inglés Sheringham dijo a Oddspedia: “No veo a Cristiano Ronaldo entrando en la gestión después de retirarse. Es mucho más probable que posea un club en lugar de gestionarlo, como lo ha hecho David Beckham en el Inter Miami.
“Hay cosas más grandes y mejores que ser entrenador para Ronaldo. Es alguien que quiere conquistar el mundo; está en su naturaleza y lo ha demostrado en el campo de fútbol durante décadas. En una posición de propietario, tendría control total sobre las operaciones y el personal de un club, en comparación con ser entrenador, donde estaría a merced de la junta directiva del club.
“El mundo de la gestión de clubes de fútbol es completamente diferente a la carrera de un jugador, y no puedo ver a Ronaldo entrando en ese ambiente como entrenador.”
¿Regreso al Man Utd? Lo que podría deparar el futuro
Otra exestrella del United, Wes Brown, ha dicho anteriormente que Ronaldo podría hacer cualquier cosa que se proponga una vez retirado. Dijo cuando se le preguntó si CR7 seguirá el ejemplo de Ryan Reynolds y Tom Brady al convertirse en inversor: "Nunca se sabe qué quiere hacer Cristiano Ronaldo, pero no se le puede dudar después de todo lo que ha logrado. Creo que, en primer lugar, depende de cómo le vaya en Arabia Saudí, porque no está claro que se detenga pronto, todavía sigue marcando goles para el Al Nassr. Pero definitivamente podría pasar a la sala de juntas, tiene la habilidad para desviar hacia el nivel ejecutivo en lugar de la formación, al 100 por cien. ¿Por qué no? Si lo disfruta, sería perfecto para él.”
Danny Simpson, otro de los que han trabajado con Ronaldo en Old Trafford, ha dicho a GOAL sobre el potencial retorno del portugués a Mánchester en una capacidad directiva: "No diría que no. Si miras su mentalidad, obviamente se preocupa por el club. Creo que él diría eso porque le gustaría volver otra vez pero de otra manera. No creo que le gustara la forma en que se fue, así que le gustaría volver y hacer grande al United de nuevo, de alguna manera tomando decisiones.
“El lado de negocios es obviamente muy diferente, pero también es un hombre de negocios. No se puede menospreciar el equipo que tiene a su alrededor. Me encantaría que lo hiciera porque creo que tiene mucho que ofrecer, incluso en ese aspecto del juego hacia adelante. Solo su mentalidad y todo lo que hace, lo logra. Eso es lo que el United necesita.”
- Getty
Ofertas por trofeos y Cristiano Jr: los objetivos inmediatos de Ronaldo
Ronaldo ha revelado que todavía mantiene un ojo en cómo le está yendo al United, habiendo tenido dos períodos con los gigantes de la Premier League, pero tiene asuntos más urgentes con los que lidiar en este momento. Está persiguiendo más trofeos importantes con Al-Nassr y ha visto que se sugiere que jugará el tiempo suficiente para que su hijo Cristiano Junior se convierta en un colega del club.