Día clave para el Inter: tras no superar el reconocimiento del CONI, el lateral israelí Anan Khalaili se someterá a nuevas pruebas. Si no recibe el visto bueno, volverá al Union Saint-Gilloise y el club buscará otras opciones. La operación, valorada en 25 millones de euros más bonificaciones, podría no concretarse, así que Marotta y Ausilio buscan alternativas. Su prioridad es encontrar al sucesor de Dumfries, quien se marchó al Real Madrid.
Traducido por
CorSera - El Inter busca un lateral low cost: aparece Rafik Belghali
IDEA BELGHALI, ¿CUÁNTO CUESTA?
El Inter considera a Rafik Belghali, extremo argelino de 2002 con contrato en Verona hasta 2029. Según el Corriere della Sera, su fichaje costaría menos que el de Khalaili, aunque el Hellas pide 15 millones por el exjugador del Mechelen. Belghali, que marcó con los Fennecs en el Mundial, en el partido que terminó en empate 3-3 contra Austria, también ha llamado la atención de la Juventus y el Nápoles.
GUELA DOUE', PRIMERA OPCIÓN
Belghali no es la única opción: la pista que más intriga y cuenta con mayor apoyo es la de Guela Doué. El extremo del Estrasburgo, nacido en 2002 y recién llegado del Mundial con Costa de Marfil, encaja en el proyecto táctico de los campeones de Italia por su dinamismo en la banda y su fiabilidad defensiva, aunque con menos calidad ofensiva que Khalaili. Tiene menos calidad técnica y ofensiva, pero más capacidad para el juego sin balón. El obstáculo es su precio: el Estrasburgo lo valora en 40 millones de euros.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias