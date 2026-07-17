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Corriere della Sera - Rocchi, en una conversación interceptada: «Prefiero poner a alguien que esté limpio con el Inter»

Serie A
Inter Milán

Las escuchas telefónicas de la investigación sobre los árbitros concluyeron con el archivo del caso penal.

«Como estos del Inter nos están dando un buen dolor de cabeza, estaba pensando… ¿Y si cambiáramos las cosas y, en el Inter-Verona, pusiéramos a Piccinini en lugar de a Sozza?».


Según Corriere.it, se trata de una escucha del 29 de abril de 2025 publicada por el Corriere della Sera que implica al entonces responsable de designación de árbitros, Gianluca Rocchi. Las conversaciones reflejan el descontento del Inter por la posible designación de Simone Sozza. Pinzani le cuenta a Rocchi: «Me ha llamado Schenone», y añade: «Schenone me ha dicho: “Mira, sé que Marotta estaba hablando de eso con Viglione”». Rocchi responde: «Lo sé, el Inter me está dando por el culo con este tema» y luego: «Sí, me han llamado, me han dado por el culo, te lo aseguro».


  • Sin embargo, la llamada mencionada por Rocchi no está entre las interceptadas. Ese mismo día, en una charla con Dino Tommasi, el designador explica que cambió el árbitro porque «el Inter vuelve a dar mucho la lata, y prefiero poner a alguien que tenga una relación limpia con el Inter», a lo que su colega responde: «Es absurdo que Sozza ya no pueda pitar al Inter».


    Además, el 20 de abril de 2026, Rocchi habla con Maurizio Mariani sobre el partido Torino-Inter y concluye: «Hay luz verde: tú estás de acuerdo, ellos también, así que no hay problema. También veré la Copa de Italia, pero creo que todo está bien», según Corriere.it.



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