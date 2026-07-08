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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Copa de Italia: ronda preliminar, fechas y horarios

Copa Italia

Los cuatro primeros partidos de la Copa de Italia 2026-27

La Liga de la Serie A ha anunciado las fechas de la ronda preliminar de la Copa de Italia 2026-27. Se jugarán los partidos Vicenza-Catania, Ascoli-Potenza, Arezzo-Union Brescia y Benevento-Ravenna.



Ronda preliminar: fechas, horarios y sedes.


  • COMPETICIÓN DÍA HORA CAMPO

    LR VICENZA - CATANIA 08/08/2026 20:00 Estadio Romeo Menti de Vicenza


    Ascoli - Potenza 08/08/2026 20:30

    Estadio Municipal Cino & Lillo Del Duca de Ascoli Piceno


    AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19:45 Estadio Municipal «Città di Arezzo»


    Benevento - Ravenna 09/08/2026 21:00 Estadio Ciro Vigorito (Benevento)


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