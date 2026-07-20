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¿Copa América 2028? Argentina aguarda la decisión de Messi

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España vs Argentina
España
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World Cup
L. Messi
España
Argentina

Argentina perdió la final del Mundial ante España tras la prórroga, y ahora todos esperan conocer los planes de Lionel Messi con la Albiceleste.

Para Messi, el estadio MetLife no era un campo cualquiera: en 2016, tras perder la final de la Copa América, creyó que su ciclo con la Albiceleste había terminado. 

Tras perder la final de la Copa América ante Chile, anunció: «Mi etapa con la selección ha terminado».

Sin embargo, no cumplió su amenaza y en 2026 regresó a ese mismo escenario para disputar su tercera final mundialista, tras ganar el título en Catar 2022. Con 39 años, llevó a la Albiceleste a medirse de nuevo a España en la final.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Un final que no fue como ella había soñado

    Messi lloró de nuevo en el MetLife Stadium tras perder 1-0 en la prórroga. 

    El gol de Ferran Torres dio la vuelta al partido y, cuando el árbitro esloveno Slavko Vinčić pitó el final, empezó a perfilarse la imagen que ningún aficionado al fútbol quería ver.

    Messi se sentó en el césped, se quitó las botas y lloró al ver esfumarse su segundo Mundial.

    Tras el partido, Lionel Scaloni admitió que no había podido hablar con su capitán y, en una rueda de prensa que interrumpió entre lágrimas, dijo: «No he hablado con Leo».

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    ¿Fue ese su último partido con Argentina?

    Por ahora no hay nada confirmado: la diferencia con 2016 es que Messi aún no ha anunciado su futuro con la selección.

    Tras 207 partidos, 125 goles y títulos como un Mundial, dos Copas América y la Finalissima, quizá el duelo contra España sea su despedida.

    Sin embargo, dar por hecho que la derrota ante España marcó su adiós es prematuro: el jugador no ha descartado siquiera jugar el Mundial 2030, cuando tendrá 42 años y cumplirá 43 el 24 de junio.

    Aunque su presencia parece improbable, su buen nivel mantiene viva la opción de seguir hasta que él mismo lo confirme.

  • Lionel MessiGetty Images

    ¿Qué ha dicho Messi sobre su futuro?

    Durante la fase de grupos, preguntaron a Messi: «¿Seguirás jugando varios años más?».

    Messi respondió: «Sí, seguiré jugando mientras pueda dar lo mejor de mí, me sienta en buena forma y pueda ayudar a mis compañeros».

    Los periodistas precisaron que se referían al próximo Mundial. «No, no… Nos referimos a si te veremos en el próximo Mundial», aclararon. Messi contestó: «No lo sé. Ahora mismo no pienso en eso, aún falta. Como he dicho, vivo el día a día y me centro en el presente».

    Aunque no mencionó el retiro, el torneo respiró un aire de «último baile».

    La nueva canción de la selección, «La cuarta estrella», repetía: «Por las Malvinas, por Diego y por el último Mundial de Leo».

    La canción, adaptada de un tema de la artista argentina Gilda, se convirtió en el himno que los jugadores cantaban en el vestuario, y la búsqueda del título se transformó en una causa colectiva para darle a Messi un final perfecto a su carrera internacional.

    Lautaro Martínez, tras vencer a Egipto, añadió: «Messi se merece este logro porque es su último Mundial y es nuestro capitán».

    Giuliano Simeone, emocionado tras vencer a Inglaterra en semifinales, añadió: «Solo nos queda darlo todo y correr por él».

    Sus emociones al hablar de Messi han llevado a muchos a creer que este torneo será, efectivamente, la última aparición de la leyenda argentina con la camiseta de su selección.

    Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos, evitó especular sobre el futuro de Messi y concluyó: «Predecir el futuro no es algo bueno».

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Copa América 2028... La opción más probable

    La Copa América 2028 podría ser la próxima cita de Messi con la selección. Entonces tendrá 41 años, mismo año en que acaba su contrato con el Inter de Miami.

    Lo más probable es que Messi evite compromisos a largo plazo y siga jugando partido a partido, recuperándose primero del Mundial y luego evaluando su estado físico en Miami.

    Pese a las canciones del vestuario, las declaraciones de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, y el sentir de millones de argentinos que hablaron de «el último Mundial de Leo», Messi aún no se ha pronunciado.