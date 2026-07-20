¿Copa América 2028? Argentina aguarda la decisión de Messi

Argentina perdió la final del Mundial ante España tras la prórroga, y ahora todos esperan conocer los planes de Lionel Messi con la Albiceleste.

Para Messi, el estadio MetLife no era un campo cualquiera: en 2016, tras perder la final de la Copa América, creyó que su ciclo con la Albiceleste había terminado.

Tras perder la final de la Copa América ante Chile, anunció: «Mi etapa con la selección ha terminado».

Sin embargo, no cumplió su amenaza y en 2026 regresó a ese mismo escenario para disputar su tercera final mundialista, tras ganar el título en Catar 2022. Con 39 años, llevó a la Albiceleste a medirse de nuevo a España en la final.