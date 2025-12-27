¿Continuará la asociación de Pep Guardiola con el Barcelona? El equipo de Hansi Flick busca un acuerdo en enero con una estrella del Manchester City
La urgencia defensiva empuja al Barcelona hacia territorio familiar
El periodista turco Ekrem Konur sugiere que el Barcelona está considerando seriamente un movimiento de préstamo en enero para Ake. Aunque el internacional neerlandés no encaja en el rango de edad tradicional que el Barcelona suele buscar, su perfil resulta muy atractivo desde una perspectiva deportiva. A los 30 años, Ake aporta una versatilidad que falta actualmente en el equipo de Flick. Cómodo tanto como central izquierdo como lateral izquierdo, ofrece flexibilidad táctica en un momento en que la congestión de partidos comienza a hacer mella. Esa adaptabilidad es especialmente valiosa para un equipo que opera con una unidad defensiva reducida y opciones limitadas de rotación.
- (C)Getty Images
La impronta de Guardiola se ve como una ventaja clave
Más allá de la flexibilidad posicional, la formación de Ake bajo Pep Guardiola en el City se considera un gran activo. Su familiaridad con el juego posicional, la progresión del balón desde áreas profundas y la disciplina defensiva se alinean estrechamente con la identidad futbolística del Barcelona. Para el departamento deportivo del Barcelona, la lógica es clara: un jugador ya instruido en los métodos de Guardiola es probable que se adapte rápidamente a un sistema que valora el control, la estructura y el movimiento inteligente. En un escenario de préstamo a corto plazo, la adaptabilidad inmediata es crucial, y se considera que Ake es capaz de ofrecer eso sin un prolongado período de adaptación.
La necesidad del Barcelona de refuerzos defensivos se ha vuelto cada vez más urgente. Ronald Araujo sigue indisponible, mientras que la última lesión de Andreas Christensen lo ha dejado fuera para el resto de la temporada. Estas ausencias han dejado a Flick con pocas opciones fiables, lo que ha obligado al club a escanear el mercado con renovada urgencia. Un número de nombres ha circulado en las últimas semanas, incluidos Nicolas Otamendi, Stefan de Vrij y Marcos Senesi. Ahora Ake se une a esa lista, destacándose por su combinación de experiencia y preparación para contribuir inmediatamente a nivel de élite.
La realidad financiera dicta la estrategia
Cualquier movimiento por Ake casi con toda seguridad tendría que estructurarse como un préstamo, dado los desafíos en curso del Fair Play Financiero para el Barcelona. Aunque el City está más interesado en una venta permanente, la relación entre los clubes y el respeto que Guardiola tiene en Barcelona podrían todavía jugar un papel en facilitar las discusiones. Desde la perspectiva del City, Ake sigue siendo un miembro valioso del equipo, pero la competencia por minutos y las exigencias de múltiples competiciones pueden abrir la puerta a un arreglo temporal si todas las partes ven beneficios. Bournemouth, Crystal Palace, Fulham y West Ham United también están observando su situación de cerca.
- Getty Images Sport
El futuro de Lewandowski oscurece el panorama
Mientras Barcelona sopesa refuerzos defensivos, la incertidumbre sigue girando alrededor del futuro de Robert Lewandowski. El veterano delantero está acercándose a una posible salida mientras sus representantes preparan nuevas conversaciones con la Saudi Pro League sobre un lucrativo movimiento al Medio Oriente.
Según AS, el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, tiene programado reunirse con los oficiales de la Saudi Pro League antes de que la ventana de enero se abra en el Día de Año Nuevo. El informe afirma que ya se ha presentado una oferta, aunque no se ha revelado la identidad de los clubes interesados. Lewandowski ha anotado ocho goles en 18 apariciones para el Barcelona esta temporada, cifras que subrayan su continuo valor a pesar de su avanzada edad. Se cree que la perspectiva de un capítulo final y financieramente gratificante en el Medio Oriente atrae al delantero y su equipo.
En paralelo, la Major League Soccer también ha entrado en la conversación. Un informe de la BBC a principios de este mes reveló que los representantes de Lewandowski han mantenido conversaciones con Chicago Fire sobre un posible traslado a Estados Unidos. Se entiende que han hecho de Lewandowski un objetivo prioritario, particularmente dado la gran comunidad polaca de la ciudad. El equipo de la MLS había intentado previamente atraer a nombres de alto perfil como Neymar y Kevin De Bruyne, y ven a Lewandowski como un ajuste tanto deportivo como cultural. La BBC informó que Lewandowski está abierto a la idea de unirse a Fire, sin que se espere que el salario sea un obstáculo. Sin embargo, AS afirma que el paquete financiero ofrecido por Arabia Saudita supera significativamente lo que la MLS puede proporcionar, lo que podría inclinar la balanza hacia el Medio Oriente.