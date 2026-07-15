Conte elogia a Lautaro: «Hay un Inter con él y un Inter sin él»

«¿Qué me llama la atención de Lautaro? Su crecimiento constante —explica Conte—, además de su personalidad y carisma. Hay un Inter con Lautaro y otro sin él: su presencia marca la diferencia. Su acción en el tercer gol de Argentina ante Egipto pasó desapercibida, pero fue increíble: subió el campo, protegió el balón, esperó a Enzo Fernández y puso un centro perfecto».