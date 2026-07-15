Antonio Conte, exseleccionador italiano y exentrenador de Juventus, Inter y Nápoles, ahora sin equipo, habla con «La Gazzetta dello Sport». Destacan sus comentarios sobre Lautaro Martínez, a quien dirigió en el Inter entre 2019 y 2021, periodo en el que conquistaron un Scudetto pese a algún desencuentro verbal.
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Conte elogia a Lautaro: «Hay un Inter con él y un Inter sin él»
«¿Qué me llama la atención de Lautaro? Su crecimiento constante —explica Conte—, además de su personalidad y carisma. Hay un Inter con Lautaro y otro sin él: su presencia marca la diferencia. Su acción en el tercer gol de Argentina ante Egipto pasó desapercibida, pero fue increíble: subió el campo, protegió el balón, esperó a Enzo Fernández y puso un centro perfecto».
Conte concluye: «No esperas esa jugada de un nueve. Lautaro y Álvarez entendieron que pueden aportar aunque sean pocos minutos. Anteponer el equipo a su ego fue clave: felicitaciones a ellos y a Scaloni por convencerlos».
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