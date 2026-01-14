Getty Images Sport
¡Conor Gallagher se une al Tottenham! El exjugador del Chelsea completa transferencia de 40 millones de euros a los Spurs desde el Atlético de Madrid.
Tottenham confirma el fichaje de Gallagher
Conor Gallagher fichó por el Atlético de Madrid en 2024 tras ser forzado a salir del Chelsea e hizo 50 apariciones para el club durante su primera temporada en España, anotando cuatro goles. Sin embargo, su importancia para el entrenador Diego Simeone ha disminuido esta temporada, con el internacional inglés haciendo solo cuatro apariciones como titular en La Liga durante la primera mitad de la campaña 2025-26.
Ahora tendrá un nuevo comienzo en el Tottenham, donde espera asegurar un lugar regular en el once titular y aumentar sus posibilidades de formar parte del equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026.
Gallagher: Estoy feliz y emocionado de estar en el Tottenham
Hablando con los canales de medios del club, Gallagher dijo: “Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser un jugador de los Spurs y afortunadamente el club sentía lo mismo. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para entrar al campo de juego.
“Sé lo grandiosos que son los fanáticos, estoy realmente feliz de ser parte de esto aquí y quiero crear momentos especiales y recuerdos juntos.”
El entrenador Frank añadió: “Conor es un mediocampista de primera, por quien hemos trabajado incansablemente para agregar a nuestro equipo. Todavía es joven, por lo que tiene mucho espacio para mejorar, pero también tiene una gran experiencia en la Premier League, La Liga y con la selección nacional de Inglaterra.
“Conor ha sido capitán de equipos, por lo que aportará liderazgo, madurez, carácter y personalidad a nuestro vestuario, mientras que su capacidad de correr, presionar y su ojo para el gol nos fortalecerá en un área clave del campo. Estoy emocionado de trabajar con él todos los días y sé que a los fanáticos les encantará lo que traerá al equipo.”
El Tottenham supera a sus rivales de la Premier League y asegura la firma de la estrella de Inglaterra.
El interés de los Spurs en Gallagher ha sido de larga data, pero las esperanzas de un acuerdo en el pasado se vieron obstaculizadas por su papel en el Chelsea, siendo los dos equipos feroces rivales de Londres. Sin embargo, los Spurs encontraron una oportunidad para reavivar su atracción por el ex cedido de Crystal Palace y West Bromwich Albion ya que su tiempo de juego en el Atlético disminuyó esta temporada.
No estaban solos en la búsqueda de su firma. Aston Villa, que a diferencia del Tottenham está disfrutando de una temporada fructífera mientras buscan la clasificación para la Liga de Campeones y se encuentran solo a seis puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, eran entusiastas en Gallagher mientras el entrenador Unai Emery buscaba agregar un centrocampista enérgico a su equipo. Sin embargo, los Villans fueron superados por el Tottenham y ahora tendrán que buscar en otro lugar para poder aumentar su propia profundidad y fortaleza.
Frank recibe un impulso después del golpe por lesión de Bentancur.
La noticia llega como un impulso oportuno para Frank, quien enfrenta una batalla para demostrar a los aficionados del Tottenham que es el gerente adecuado para llevar al club adelante. El danés ha sido obstaculizado por lesiones de varios titulares habituales durante su primer período al mando en el norte de Londres, sin que ni James Maddison ni Dejan Kulusevski hayan participado en ningún partido hasta ahora en 2025-26. Dominic Solanke acaba de regresar a la acción, mientras que Mohammed Kudus no estará disponible hasta después del receso internacional de marzo debido a un problema en el muslo.
Bentancur es otro actualmente en la banca. El uruguayo enfrenta tres meses fuera, también con una lesión en el muslo, pero el Tottenham ha logrado actuar rápidamente para traer un reemplazo que ya tiene mucha experiencia en la Premier League gracias a su etapa anterior con el Chelsea. Su llegada también es útil ya que contará como un jugador formado en el país, reemplazando a Brennan Johnson, quien se fue al Crystal Palace a principios de este mes.
