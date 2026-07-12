Conmoción en Marruecos: Infantino prefiere el Bernabéu para la final de 2030

España y Marruecos, junto con Portugal, compiten por organizar la final del Mundial 2030.

Varias informaciones señalan la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en la decisión, motivada por su postura negativa hacia España o por su propio deseo.

Según el diario «AS», tras el verano la FIFA empezará a decidir, y lo primero será reducir las ciudades y estadios anfitriones en los tres países.

Se espera que los tres países vean reducido el número de estadios aprobados, con entradas y salidas en la lista.

En los últimos días, una comisión de clubes españoles visitó varios estadios estadounidenses por invitación de la FIFA.

España trabaja para garantizar la final, aunque el Real Madrid, bajo la dirección de Florentino Pérez, ya se ha adelantado y mantiene contactos directos con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.