Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-MOROCCO-FIFAAFP

Traducido por

Conmoción en Marruecos: Infantino prefiere el Bernabéu para la final de 2030

World Cup
Marruecos
España
Portugal
Marruecos
España
Portugal

España y Marruecos, junto con Portugal, compiten por organizar la final del Mundial 2030.

Varias informaciones señalan la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en la decisión, motivada por su postura negativa hacia España o por su propio deseo.

Según el diario «AS», tras el verano la FIFA empezará a decidir, y lo primero será reducir las ciudades y estadios anfitriones en los tres países.

Se espera que los tres países vean reducido el número de estadios aprobados, con entradas y salidas en la lista.

En los últimos días, una comisión de clubes españoles visitó varios estadios estadounidenses por invitación de la FIFA. 

España trabaja para garantizar la final, aunque el Real Madrid, bajo la dirección de Florentino Pérez, ya se ha adelantado y mantiene contactos directos con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Según el informe, Infantino quiere que la final se juegue en el Santiago Bernabéu, gracias a su cercanía con el presidente del Real Madrid y al valor histórico del estadio.

    La idea recuerda al Azteca de México, que ya acogió tres inauguraciones y dos finales del Mundial. 

    La FIFA reconoce las ventajas de otros estadios, pero reitera que el proyecto del Mundial 2030 nació en la Península Ibérica.

    Además, la sombra del actual Mundial se extiende por los pasillos de la FIFA, pues la reciente intervención del presidente estadounidense Donald Trump ha causado conmoción al traspasar los límites habituales de la federación en asuntos deportivos.

    De haber guardado silencio, la polémica habría quedado en el ámbito mediático; sin embargo, sus declaraciones, sobre todo la promesa de anular la sanción al delantero estadounidense Balugon, han avivado los ánimos en el fútbol.

    El informe recuerda que en marzo se celebrarán las elecciones a la presidencia de la FIFA, durante el congreso de la federación en Marruecos. 

    De mantenerse el escenario actual, la final del Mundial 2030 se jugaría el 21 de julio en el Santiago Bernabéu.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google