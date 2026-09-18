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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
Traducido por

Con la aprobación de Flick: el Barcelona aplica un curioso protocolo en los penaltis

FEATURES
Barcelona
Primera División
Raphinha
H. Flick
España

¿Quién lanza los penaltis en el Barcelona? Raphinha tiene la última palabra

El Barcelona ha conseguido 5 penaltis esta temporada, 3 de ellos en un mismo partido, concretamente en el enfrentamiento del pasado miércoles ante el Racing de Santander. 

Por supuesto, no es habitual que un equipo consiga 3 penaltis en un solo partido, pero la abrumadora oleada ofensiva del conjunto catalán arrolló por completo a su invitado, el Racing, algo a lo que también contribuyó la entrada temeraria del central Pedro Henrique en dos ocasiones.

El diario Sport señaló que el asunto de los lanzadores de penaltis en el Barcelona se ha convertido en tema de debate al inicio de esta temporada. 

Y añadió: «No hay motivo de preocupación, naturalmente, porque el conjunto catalán marcha a máxima velocidad». 

Pero resulta llamativo conocer cómo se gestiona internamente el vestuario para establecer un orden de lanzadores y, lo más importante, saber quién tiene la última palabra. Se trata de un protocolo cuya aplicación difiere de un equipo a otro. Hay estructuras en las que el técnico es el responsable de designar al lanzador, en función de las circunstancias y de los jugadores presentes sobre el terreno de juego.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick deposita toda su confianza en De la Fuente y Heiko Westermann

    En otros casos, la tarea puede recaer en los asistentes o en los miembros del cuerpo técnico encargados específicamente de las jugadas a balón parado. En este sentido, Hansi Flick deposita toda su confianza en José Ramón de la Fuente y Heiko Westermann.

    El entrenador de porteros desempeña un papel fundamental en las jugadas a balón parado desde la llegada del técnico alemán y, además, por razones también relacionadas con el idioma, se encarga de motivar al equipo y de recordar a los jugadores, normalmente en voz alta, el rol que cada uno debe cumplir. El asistente alemán de Hansi también juega un papel esencial en la estrategia.

    Estas funciones incluyen también los penaltis, y ello no significa que Flick no quiera saber nada de estos asuntos, sino que delega la tarea por completo en su cuerpo técnico, por la confianza ciega que tiene en ellos y porque el Barcelona, y esto es un hecho, lleva meses trabajando bien en este apartado, en el que Marcus Rashford tuvo un papel importante la temporada pasada.

    Olmo, Lamine y Raphinha son los tres encargados de lanzar los penaltis esta temporada, y Marcus Rashford fue muy destacado gracias a su forma de lanzar, potente y directa, aunque el vacío que dejó se ha compensado con otras opciones.

    Y volviendo a los penaltis, Flick declaró recientemente: «Yo no decido quién lanza el penalti, eso lo deciden los miembros del cuerpo técnico. Quien se sienta preparado para lanzarlo, lo lanza».

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    Raphinha, el líder espiritual

    Sin embargo, Hansi Flick también dejó claro que son los propios jugadores quienes toman la decisión final sobre el terreno de juego.

    Raphinha es "el líder" en este sentido, y así quedó patente el pasado miércoles, en el estadio Spotify Camp Nou.

    Raphinha decidió lanzar el primer penalti, que anotó, después de haberlo provocado él mismo; el segundo, señalado tras una zancadilla a Karim Adeyemi, se lo dejó a Lamine Yamal, pero este lo falló. Después, Raphinha se encargó de lanzar el tercero, que también provocó Adeyemi, para anotarlo y completar así su triplete.

    Por supuesto, en la decisión influye el nombre del jugador que provoca el penalti, pero en el caso del alemán, y tras sufrir la segunda falta, miró a Raphinha y le pidió que lo ejecutara, aunque era plenamente consciente de que el brasileño es quien ocupa el primer puesto y de que tiene la potestad de tomar la decisión.

    En el escalafón jerárquico, Lamine Yamal aparece después de Raphinha. Por ejemplo, en el duelo ante el Levante, Lamine consiguió un penalti cuando el marcador era de 2-0, y fue él quien se encargó de ejecutarlo con la aprobación de Raphinha.

    Lo llamativo es que, cuando se señala un penalti, cualquier jugador del Barcelona que recoge el balón se dirige directamente a entregárselo a Raphinha para que tome la decisión, pues es el mejor lanzador actualmente en la plantilla del equipo; pero, cuando el marcador es cómodo, aparecen otras opciones.

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