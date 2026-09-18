El Barcelona ha conseguido 5 penaltis esta temporada, 3 de ellos en un mismo partido, concretamente en el enfrentamiento del pasado miércoles ante el Racing de Santander.

Por supuesto, no es habitual que un equipo consiga 3 penaltis en un solo partido, pero la abrumadora oleada ofensiva del conjunto catalán arrolló por completo a su invitado, el Racing, algo a lo que también contribuyó la entrada temeraria del central Pedro Henrique en dos ocasiones.

El diario Sport señaló que el asunto de los lanzadores de penaltis en el Barcelona se ha convertido en tema de debate al inicio de esta temporada.

Y añadió: «No hay motivo de preocupación, naturalmente, porque el conjunto catalán marcha a máxima velocidad».

Pero resulta llamativo conocer cómo se gestiona internamente el vestuario para establecer un orden de lanzadores y, lo más importante, saber quién tiene la última palabra. Se trata de un protocolo cuya aplicación difiere de un equipo a otro. Hay estructuras en las que el técnico es el responsable de designar al lanzador, en función de las circunstancias y de los jugadores presentes sobre el terreno de juego.

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