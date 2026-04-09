Comunicado enérgico: el Barcelona plantea cuatro exigencias a la UEFA

El FC Barcelona anunció este jueves que presentó una queja oficial ante la UEFA por los sucesos en su partido contra el Atlético de Madrid.

El Barcelona cayó 0-2 en casa ante el Atlético en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El Barça se quedó con diez desde el 44′ por la roja a Pau Kubarsi.

El club emitió un comunicado para expresar su malestar por el arbitraje.