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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Comunicado enérgico: el Barcelona plantea cuatro exigencias a la UEFA

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
España

El Barcelona critica al árbitro tras la expulsión de Kubarsi

El FC Barcelona anunció este jueves que presentó una queja oficial ante la UEFA por los sucesos en su partido contra el Atlético de Madrid.

El Barcelona cayó 0-2 en casa ante el Atlético en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El Barça se quedó con diez desde el 44′ por la roja a Pau Kubarsi.

El club emitió un comunicado para expresar su malestar por el arbitraje.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Se abre una investigación oficial y se obtienen las grabaciones de las conversaciones de los árbitros.

    El comunicado del Barcelona señaló que el arbitraje no respetó las normas vigentes, lo que afectó el desarrollo del partido y el resultado.

    Denuncia un hecho concreto: en el minuto 54, tras reanudarse el juego, un rival interceptó el balón en el área sin que se pitara penalti.

    El club añade que esta decisión, sumada a las deficiencias del VAR, constituye un error grave y pide una investigación oficial, la publicación de las comunicaciones arbitrales y la adopción de medidas correctoras.

    Finalmente, el club recordó que no es la primera vez que decisiones arbitrales incomprensibles afectan al equipo en la Liga de Campeones, lo que genera un doble rasero y perjudica la competencia leal.

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