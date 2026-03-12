«Como un algoritmo humano»: un exjugador profesional del BVB sigue los pasos de Harry Kane

Desde el verano, Gasperini trabaja para el AS Roma. Allí le va bastante bien: tras la primera vuelta, el equipo de la capital tenía la mejor defensa de la liga, con doce goles en contra en 19 partidos. Sin embargo, solo 22 goles marcados eran mejorables.

Pero también era explicable. Ni el antiguo máximo goleador de La Liga, Artem Dovbyk, ni el eterno Paulo Dybala, ni el irlandés cedido Evan Ferguson lograron cifras fiables en ataque. Durante mucho tiempo, Matias Soule, un jugador de banda, fue el máximo goleador del equipo.

Pero entonces llegó el invierno y Gasperini hizo lo que ya había hecho en Bérgamo: fichó a un nuevo jugador y lo alineó en una posición en la que no había jugado antes. En el Atalanta, esto funcionó a la perfección con Ademola Lookman. El exjugador del Leipzig, que en el equipo sajón jugaba en todas las posiciones menos en la delantera, tuvo un desarrollo espectacular con Gasperini y se lo agradeció con tres goles en la final de la Europa League contra el Leverkusen.