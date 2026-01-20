David Luiz Pafos GFXGetty/GOAL
James Westwood

¿Cómo terminó David Luiz en Pafos? La historia de la sorprendente incursión en la etapa final de la carrera del héroe de culto del Chelsea en Chipre antes de su regreso a Stamford Bridge en la Champions League

Antes de la última temporada, muy pocos aficionados casuales habrían estado al tanto de la existencia del Pafos FC. El equipo chipriota jugó en Europa por primera vez en sus 11 años de historia, llegando a los octavos de final de la Conference League, y siguió esa impresionante carrera conquistando su primer título de liga. Este último logro le ganó a Pafos un lugar en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones y ayudó a atraer a uno de los futbolistas más famosos de su generación.

David Luiz se unió al club a principios de agosto con un contrato de dos años, sellando su regreso al fútbol europeo después de cuatro años de vuelta en su país natal, Brasil. Fue un movimiento inesperado en la carrera tardía del jugador de 38 años, a quien Pafos describió como un "verdadero titán del fútbol moderno" en su anuncio oficial de transferencia, y ahora espera con ansias un regreso aún más improbable a casa en el Chelsea.

Pafos viajará a Stamford Bridge para enfrentarse a los Blues en la Liga de Campeones el miércoles, y Luiz seguramente recibirá una bienvenida de héroe si logra demostrar su estado físico después de sufrir una lesión el fin de semana. El defensor es una figura querida entre los aficionados del Chelsea, a pesar de su traslado a los rivales londinenses Arsenal en 2019, habiendo ayudado al club a ganar seis trofeos, incluida la Premier League y la Liga de Campeones, en dos períodos.

Independientemente del resultado final, promete ser una ocasión memorable tanto para Luiz como para Pafos, cuyo ascenso rápido desde el anonimato total hasta el escenario de la élite del fútbol de clubes ha sido nada menos que notable. Ciertamente, nadie lo hubiera predicho cuando AEK Kouklia y AEP Paphos se fusionaron inicialmente para crear Pafos FC en 2014, y fueron ingresados en la segunda división de Chipre.

Pafos ha sido un fijo en la primera división desde que fue adquirido por el empresario ruso y expropietario de Portsmouth, Roman Dubov, en 2017, y ha pasado por una serie de diferentes entrenadores, incluidos el ícono del Real Madrid Michel Salgado y el exjugador del Manchester United Henning Berg. Pero su verdadero éxito comenzó después del nombramiento de Juan Carlos Carcedo en 2023.

El entrenador español, que una vez fue asistente de Unai Emery en el Arsenal, entregó la primera pieza de plata al Pafos, la Copa de Chipre, en su temporada de debut, y desde entonces los ha convertido en el equipo número uno del país. Con Luiz ahora ayudando a aumentar su perfil aún más, el futuro parece brillante. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿cómo demonios terminó en Pafos en primer lugar?

  • David Luiz Barcelona de Guayaquil Flamengo Libertadores 29 09 2021Getty Images

    'Gran desafío'

    Luiz ganó la tercera FA Cup de su carrera en el Arsenal y se convirtió en un jugador clave al principio del mandato de Mikel Arteta, acumulando 73 apariciones en todas las competiciones. Sin embargo, una lesión en el tendón de la corva acortó su campaña 2020-21, y los Gunners decidieron no renovar el contrato del jugador de 34 años, buscando en su lugar reforzar el corazón de la defensa con alternativas más jóvenes.

    La exestrella del Benfica y del Paris Saint-Germain finalmente encontró un nuevo club en septiembre de 2021, con Flamengo fichándolo en una transferencia gratuita. Luiz rechazó otras ofertas para unirse a los gigantes brasileños, como reveló en su presentación.

    "Tuve algunos escenarios diferentes donde podría haber elegido una vida más tranquila y pacífica, pero me gusta seguir mi corazón," explicó. "Este es otro gran desafío en mi vida. Sentí durante mi recorrido que esto es lo que siempre quise, me da el aire que respiro. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces el país me llamó y aquí estoy."

    De manera típica, Luiz se enfrentó a ese "gran desafío", asegurando rápidamente un lugar como titular a pesar de su llegada tardía en la temporada. Sin embargo, Flamengo sufrió un desgarrador final de campaña, terminando segundo en la Serie A brasileña antes de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 ante Palmeiras tras tiempo extra en la final de la Copa Libertadores, con Luiz jugando los 120 minutos completos.

    • Anuncios
  • Flamengo v Corinthians - Copa do Brasil 2022: FinalGetty Images Sport

    Lugar en los libros de historia

    Flamengo descendió al quinto lugar en la tabla de la liga la temporada siguiente, pero ganó la Copa do Brasil y fue un paso más allá en la Copa Libertadores, venciendo a Athletico Paranaense 1-0 en la final. Luiz fue la fuerza impulsora detrás de su éxito y se convirtió en solo el decimocuarto jugador en la historia en ganar la Copa Libertadores y la Liga de Campeones, ganándose una extensión de contrato en el proceso.

    "¡Flamengo es el pináculo de las emociones! Es vivir la vida al límite. Siempre preguntándome '¿qué va a pasar?' Pero también es la realización de la mayoría de los brasileños", dijo Luiz en una entrevista posterior con Globo Esporte. "Es uno de los mejores capítulos de mi vida, una de las mejores cosas que el fútbol tiene para ofrecer. ¿Me lo imaginaba? No lo sé. Tal vez no imaginé que sería tan especial y que me afectaría tanto como lo hace hoy. ¡Me da placer decir que es un club que está en mi corazón!"

    Luiz tuvo la oportunidad de competir en el Mundial de Clubes nuevamente al comienzo de la campaña 2023, ya que el torneo de 2022 fue pospuesto a febrero para no coincidir con la Copa del Mundo internacional en Catar. Sin embargo, Flamengo no logró organizar un enfrentamiento final espectacular con el Real Madrid, cayendo en una sorprendente derrota por 3-2 ante Al-Hilal en las semifinales.

    La decepción terminó siendo el tema de su temporada, ya que Flamengo no logró destacar en todas las competiciones importantes, pero Luiz finalmente anotó su primer gol para el club en una victoria de liga por 3-2 sobre Bahia.

  • Vasco da Gama v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Problemas de condición física

    También hubo signos reales de que el cuerpo de Luiz comenzaba a fallarle durante la campaña de 2023. De hecho, se perdió los últimos 11 partidos de liga de Flamengo después de sufrir un esguince severo de tobillo durante la victoria del equipo 2-0 como visitante ante Cruzeiro, utilizándose un carrito para trasladar de manera segura al exjugador del Chelsea fuera del campo mientras rompía en llanto. 

    Sin embargo, Flamengo aún decidió renovar el contrato de Luiz por un año más, y fueron reivindicados en las primeras etapas de la temporada 2024. Luiz participó en la carrera de Flamengo hacia la corona del Campeonato Carioca, y aunque las luchas persistentes con su tobillo obligaron al entonces entrenador Tite a mantenerlo en el banco para los partidos de apertura de la Serie A de Flamengo, el veterano defensor demostró su valía al regresar a plena forma.

    Fue uno de los goleadores en su primer partido de vuelta en el once inicial, una victoria liguera por 6-1 sobre Vasco da Gama, y fue un gol para colocar entre los mejores de su carrera: Luiz se alejó de su marcador durante un saque de esquina antes de disparar una volea de primera que entró en la red, provocando celebraciones desenfrenadas que involucraron a la mayoría de sus compañeros de equipo. El magnífico gol coronó una actuación colosal de Luiz, quien también ganó cinco de sus seis duelos aéreos mientras registraba una tasa de acierto en los pases del 95 por ciento.

    Luiz volvió a ser regular después de eso, pero la consistencia resultó esquiva para Flamengo, y el exentrenador de Brasil Tite fue despedido en septiembre después de que fueron eliminados de la Copa Libertadores por Peñarol en la etapa de cuartos de final. El club luego recurrió a Filipe Luis, otro exestrella del Chelsea que terminó su carrera como jugador en Flamengo, un nombramiento que marcó el principio del fin de la estadía de Luiz en el Maracaná.

  • Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Salida acrimoniosa

    Flamengo volvió a ganar la Copa de Brasil bajo la dirección de Luis, pero Luiz fue un suplente no utilizado en su victoria en la semifinal contra Corinthians y solo jugó un minuto en las dos finales contra Atlético Mineiro. Luiz sí comenzó cuatro de los últimos partidos de liga de Flamengo en 2024, pero su tendón de Aquiles seguía causándole dolor, lo cual dejó al club en un dilema respecto a su futuro.

    El 22 de diciembre de 2024, la salida de Luiz fue anunciada oficialmente en las redes sociales, pero él no tomó bien la noticia, alegando que había sido tomado por sorpresa en un explosivo estallido ante la prensa. 

    "Si no tuviera Instagram, redes sociales, tal vez hoy ni siquiera sabría (sobre la no renovación)", dijo. "Entonces, creo que no estuvo bien, y luego me detengo a pensar, solo hay dos maneras: o fue intencional o fue amateur".

    Luiz fue agente libre solo por un mes, no obstante. Fortaleza le ofreció un contrato de dos años al final de la ventana de transferencias de invierno, prolongando su estadía en la primera división brasileña. Posteriormente fue recibido por fanáticos a su llegada, y dijo que el club había "capturado mi corazón", antes de fijar inmediatamente objetivos de trofeos en el club con sede en Ceará. 

    "La base está aquí. Todo está aquí. El pastel está casi listo", dijo Luiz en su presentación oficial. "Solo falta la crema batida y la cereza en la cima".

  • FBL-LIBERTADORES-BUCARAMANGA-FORTALEZAAFP

    Hechizo desastroso en Fortaleza

    Fortaleza terminó la temporada de la Serie A 2024 en cuarto lugar, justo un lugar detrás de Flamengo, clasificándose por primera vez en su historia para la Copa Libertadores. Sin embargo, no pudieron construir sobre ese éxito con Luiz en el equipo.

    Rápidamente se hizo evidente que Luiz fue una contratación del club, no una que el entrenador Juan Pablo Vojvoda había impulsado, y se encontró dentro y fuera del equipo, a pesar de que la forma de Fortaleza cayó en picada. Cuando Luiz sufrió una lesión en el muslo a principios de julio, la situación era clara.

    El 1 de agosto, el contrato del defensor fue terminado de mutuo acuerdo, en ese momento ya había llegado a un acuerdo para unirse a Pafos. Después de que se concretó la transferencia gratuita, Luiz explicó por qué su paso de siete meses en Fortaleza fue tan mal, insinuando una ruptura con Vojvoda.

    "Desafortunadamente, no sucedió como yo quería", dijo en una entrevista con Lance. "Hubo algunas cosas, pero no fue como lo imaginaba, lo cual también es parte del fútbol. Jugué muy poco, pero entendí que la mejor manera de respetar al club era seguir hacia otro desafío, porque no había salido como esperábamos. Todavía tengo el mismo respeto por Vojvoda, aunque pensamos sobre el fútbol de maneras diferentes."

    Luiz evitó la humillación del descenso al abandonar Fortaleza temprano, ya que cayeron al puesto 18 en la tabla, pero aún así hizo titulares indeseados debido a problemas legales fuera del campo. El defensa central, que está comprometido con su pareja de mucho tiempo Bruna Loureiro, fue acusado de amenazar a una trabajadora social brasileña con la que supuestamente estaba teniendo una aventura. Luiz negó todas las acusaciones, y la policía de Ceará decidió no acusarlo después de una investigación, según Globo.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PAFOSAFP

    Retrocediendo en el tiempo

    Luiz ha encontrado la felicidad nuevamente en Chipre y está en camino de terminar su brillante carrera con broche de oro. Contra todo pronóstico, los campeones chipriotas despacharon a Maccabi Tel-Aviv, Dynamo Kyiv y Estrella Roja de Belgrado en la fase de clasificación de la Liga de Campeones para llegar a la fase de grupos, y fueron recompensados con partidos de ensueño contra Chelsea, Bayern Múnich, Juventus, Villarreal y Mónaco, con otros debutantes como Kairat Almaty, Olympiacos y Slavia Praga completando su lista de oponentes. Luiz no estaba en forma para jugar en la clasificación, pero estuvo presente para las celebraciones después de la victoria sobre Estrella Roja.

    "Todos estaban en éxtasis", dijo Luiz a BBC Sport. "Nadie esperaba que estuviéramos en la Liga de Campeones esta temporada. Estoy muy feliz de estar aquí porque puedo ver este sentimiento, con el hambre de todos, de hacer algo grande."

    Desde entonces se ha convertido en un pilar en el equipo de Carcedo, ayudando al último intento de Pafos por el título chipriota, pero se han quedado cortos de la grandeza en el escenario de la élite europea. Pafos solo ha acumulado seis puntos en sus primeros seis partidos de la Liga de Campeones, perdiendo 5-1 en casa ante Bayern y 2-0 fuera ante Juventus. También fueron retenidos en empates decepcionantes como visitantes ante Olympiacos y Kairat, pero aún no se ha perdido toda la esperanza.

    En el cuarto día de partido, Pafos logró una de las sorpresas del torneo, venciendo 1-0 a los aspirantes de La Liga, Villarreal, en el Estadio Stelios Kyriakides, y siguieron eso con un arduo empate 2-2 contra Mónaco en el Stade Louis II. Los campeones chipriotas remontaron dos veces un déficit, y Luiz anotó el mejor de los goles, cabeceando brillantemente al ángulo superior tras elevarse más que nadie para conectar un tiro libre con efecto.

    Ese fue su primer gol en la Liga de Campeones desde 2017, y lo convirtió en el segundo goleador más veterano en la historia de la competencia detrás del ícono del Real Madrid, Pepe. Luiz ha perdido gran parte de su movilidad, pero aún tiene inclinación por lo espectacular, y estará altamente motivado para ofrecer más heroicidades contra su antiguo club, el Chelsea.

    "Voy a jugar contra el Chelsea con mi corazón totalmente lleno de energía", prometió al BBC. Pafos aún puede llegar a las fases eliminatorias si obtienen un resultado positivo en el Bridge y en su último partido de la fase de grupos contra Slavia, y si Luiz cumple su palabra, todo es posible.

Liga de Campeones
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
0