El delantero del Dortmund habría rechazado la oferta del Fenerbaçe, único club interesado en las últimas semanas. Así, cada vez es más probable que Guirassy se quede en Dortmund.

Varios medios coinciden en que su contrato incluye una cláusula de rescisión solo válida para grandes clubes como Real Madrid, Manchester City o Barcelona, aunque tras una temporada irregular parece poco probable que estos se fijen en él este verano.