Como-Roma, Celik se retira por lesión: su estado

No llegan buenas noticias para la Roma, que ha perdido a domicilio en Como en el duelo directo por la clasificación para la Champions y, además, corre el riesgo de perder también a Zeki Celik por lesión. El lateral turco comenzó como extremo derecho en el clásico 3-4-2-1 de Gasperini; su sustitución no estaba prevista, pero a veinte minutos del final el jugador se vio obligado a abandonar el terreno de juego por un problema físico. En su lugar entró Tsimikas, pero el estado de Celik tiene en vilo al entorno giallorosso de cara a los próximos partidos. A lo largo de la semana, el turco se someterá a pruebas exhaustivas para determinar la gravedad de la lesión y, sobre todo, el tiempo de recuperación.
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