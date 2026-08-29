Como se lee en la web oficial del club lombardo, "El Como 1907 se complace en anunciar la incorporación del centrocampista italiano Samuele Ricci, cedido hasta el final de la temporada 2026/27 con opción, procedente del AC Milan.





Nacido en 2001, Ricci se formó en la cantera del Empoli, subiendo por las categorías inferiores antes de debutar como profesional en la Serie B en 2019.





Después de sumar más de 90 partidos con el Empoli, Ricci pasó al Torino en enero de 2022, inicialmente cedido y después a título definitivo. Tras tres temporadas y media con el Torino, el centrocampista se trasladó al Milan en julio de 2025".



