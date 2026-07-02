Tras el fichaje de Luis Milla, el Como ha anunciado su segundo refuerzo del día: el extremo izquierdo Kaiki, nacido en 2003 y procedente del Cruzeiro. Llega en cesión con obligación de compra por 15 millones de euros, bonificaciones incluidas.
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Como: oficial el fichaje de Kaiki; detalles económicos
LA NOTA
El Como 1907 anuncia el fichaje del internacional brasileño Kaiki Bruno da Silva, procedente del Cruzeiro. El lateral izquierdo, de 23 años, llega cedido con opción de compra obligatoria y aportará velocidad, intensidad y experiencia internacional al equipo de Cesc Fàbregas».
EN LUGAR DE ALBERTO MORENO
Kaiki, formado en las categorías inferiores del Cruzeiro, ha jugado 129 partidos con el primer equipo y marcado 2 goles. En su palmarés destacan un Campeonato Brasileño de Segunda División, un Campeonato Estatal de Minas Gerais y un Campeonato Sudamericano Sub-20 con Brasil, con la que ha disputado un partido con la selección absoluta. El Como lo fichó para reemplazar a Alberto Moreno, quien se despidió al terminar su contrato.