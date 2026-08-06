Como 1907 ha anunciado en la web oficial del club lariano la incorporación en calidad de cedido del extremo derecho de la selección brasileña Yan Couto, procedente del Borussia Dortmund, para la temporada 2026/27.
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Como, oficial Couto. Fàbregas: «Un jugador valiente»
LA CARRERA
Nacido en 2002, Couto comenzó su carrera en el Coritiba antes de pasar al Manchester City en 2020.Posteriormente adquirió experiencia en Girona, Braga y Borussia Dortmund, pasando de forma definitiva al club alemán en 2025.
Jugador dinámico y con gran calidad técnica, Couto puede desempeñar varios roles en la banda derecha, aportando al Como la experiencia adquirida en la Bundesliga, la Champions League, la Europa League y el Mundial de Clubes.
A nivel internacional, ganó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de 2019 con Brasil e hizo su debut con la selección absoluta en 2023.
LAS PALABRAS DE FÀBREGAS Y COUTO
El entrenador del Como 1907, Cesc Fàbregas, comentó: "Yan es un jugador valiente y técnicamente fuerte que nos ofrece varias opciones por la banda derecha. Le gusta jugar hacia adelante, tiene una gran energía y se adapta bien a nuestra manera de jugar. Todavía es joven, pero ya ha acumulado una experiencia importante y creemos que puede seguir creciendo con nosotros".
Sobre su llegada, Yan declaró: "Estoy muy feliz de estar aquí, me gusta mucho la forma de jugar del equipo y su filosofía, espero ayudar al equipo a mejorar aún más. Creo que este es un paso importante para mi carrera, estoy deseando empezar".
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