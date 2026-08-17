Llegan novedades importantes sobre el futuro del delantero de la Fiorentina, Moise Kean, con una nueva oferta por parte del Como de Cesc Fabregas.
Calciomercato
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Como, nueva oferta a la Fiorentina por Kean: las cifras y la fórmula
LA OFERTA
La oferta global es de unos 30 millones de euros entre la cesión (5 millones) y la obligación de compra (25 millones). El Como está buscando un nuevo delantero y el primer objetivo sigue siendo precisamente el jugador nacido en 2000. El club viola no quiere vender al futbolista y, por tanto, no está dispuesto a valorar estas cifras: la Fiorentina solo lo dejará salir ante ofertas irrenunciables y, por tanto, el Como tendrá que aumentar sin duda la oferta si quiere fichar al jugador.
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