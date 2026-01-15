Cómo Lionel Messi está permitiendo que Enzo Fernández viva el sueño de 'PlayStation' mientras Argentina se prepara para la defensa del título de la Copa del Mundo
Trayectoria de Fernández: Ascenso meteórico hacia el estrellato
Fernandez era algo así como una cantidad desconocida en ese momento, particularmente para las audiencias fuera de Sudamérica. Su potencial había sido notado en River Plate, lo que permitió un traslado a Europa con el equipo portugués Benfica.
Después de capturar una corona global en el Medio Oriente, no pasó mucho tiempo para que los gigantes de la Premier League, el Chelsea, se interesaran. Fernandez se unió a ellos en 2023 por un récord de transferencia británico de £107 millones ($144m) y no ha mirado atrás desde entonces.
A menudo asume las responsabilidades de capitán para los Blues, ya que sus habilidades de liderazgo se ponen a prueba, mientras que 2025 trajo más éxitos tangibles en forma de triunfos en la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
- Getty
Por qué Fernández está viviendo el sueño junto al GOAT Messi
A lo largo del camino, Fernández ha aumentado su cantidad de partidos internacionales a 38. La gran mayoría de esos han sido ganados con Messi a su lado, con el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones convirtiéndose de un ídolo de la infancia en un amigo cercano y mentor.
En ese viaje, Fernández le dijo a Por el Mundo: “Solía jugar en PlayStation, veía sus partidos, y de repente estaba entrenando con él. Es increíble, un sueño.”
Fernández jugó un papel importante en la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, con sus esfuerzos ayudando a Messi a completar la colección de medallas más deslumbrante que el fútbol profesional haya visto.
Fernández le ha dicho a GIVEMESPORT sobre ese logro: “Ganar la Copa del Mundo con Messi fue increíble. Estábamos completamente motivados porque nuestro equipo creció viendo a Leo en casa por la televisión. Habíamos estado luchando por eso durante muchos años y Messi tenía asuntos pendientes.
“Estoy tan orgulloso de haber podido compartir ese momento con él y ganar la Copa del Mundo junto a él, sabiendo lo que significaba para él y para todos nosotros. Por supuesto, todos queríamos hacerlo por él porque era el único logro deportivo que le faltaba.
“Es una gran persona y estoy tan orgulloso de compartir estos momentos con él. Es el mejor de todos los tiempos, así que es un privilegio compartir el vestuario con él. Es algo enorme para mí y realmente lo estoy disfrutando. Trato de aprovechar al máximo cada momento que paso con él.”
Cómo Messi ayuda a las jóvenes estrellas a integrarse en la selección de Argentina
Messi siempre está preparado para ayudar a los talentos emergentes a encontrar su lugar en la selección de Argentina, lo mismo ocurre con otras figuras experimentadas que saben lo difícil que puede ser dar ese paso.
Fernández añadió sobre cómo se desarrolló ese proceso para él: “Somos un grupo increíble. Desde el primer día que llegué, siempre me sentí muy apoyado. El grupo está unido, y eso se nota. Yo era muy joven y todo era nuevo para mí. Tengo que quitarme el sombrero ante los muchachos porque son seres humanos increíbles.”
- Getty
¿Repetirá el éxito? A quién enfrentará Argentina en la Copa del Mundo 2026
Argentina se está preparando para defender su título en la Copa del Mundo, con el evento principal de la FIFA que se dirigirá a Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Fernandez, si la condición física lo permite, formará parte de los planes de Lionel Scaloni.
Muchos esperan que la Albiceleste esté nuevamente entre los favoritos, pero Fernandez es reacio a hacer predicciones. Dijo al ser consultado sobre otro torneo importante: “Todo puede pasar, pero lo estamos haciendo muy bien. Tenemos que seguir ganando. Lo que pasó, pasó.”
Argentina ha sido colocada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania - con su juego inaugural teniendo lugar en el Arrowhead Stadium en Kansas City el 16 de junio. Messi - quien continúa jugando en la MLS para el Inter Miami - probablemente estará en ese partido, pero el GOAT sudamericano aún no ha confirmado oficialmente su participación.