Cómo las elecciones presidenciales del Barcelona podrían afectar al futuro de Marcus Rashford, mientras Michael Carrick se plantea volver al Manchester United.

Los seguidores que han estado animando a Rashford están a punto de votar en unas elecciones presidenciales. A mediados de marzo decidirán quién dirigirá el Barcelona durante los próximos cinco años. El actual presidente, Laporta, es el favorito para prolongar su segundo mandato en la junta directiva, que se remonta a 2021. Gran parte de su popularidad se la ganó durante la era de Pep Guardiola y Lionel Messi.

The Times informa de que el mandato actual de Laporta es «más pragmático y buscará la reelección menos como un idealista audaz y más como un hábil bombero». Ha tratado de sacar al Blaugrana de una situación financiera difícil, al tiempo que supervisaba una elaborada remodelación del Camp Nou.

Se ha buscado valor en el mercado de fichajes, y se considera que Rashford está disponible por una fracción de lo que habría costado en su día. The Times señala que «todos estos aspectos del paquete Rashford quedan bien en el programa electoral de Laporta».

Sin embargo, los rivales presidenciales presionarán para conseguir más. Víctor Font, otro de los favoritos, ha instado a los seguidores a «decidir si queremos seguir con un sistema al estilo de los años 80, basado en un solo individuo, o elegir un proyecto pluralista que atraiga a los mejores del mundo en cada ámbito para mantener el éxito deportivo y proteger el futuro del club».

La causa de Laporta se ve favorecida por el hecho de que el Barcelona es actualmente líder de La Liga, se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y las semifinales de la Copa del Rey, y ya ha vencido a su rival en el Clásico, el Real Madrid, en la Supercopa de España.

