Cómo la camiseta y la presentación con IA convencieron a Benjamin Sesko para rechazar al Newcastle y fichar por el Manchester United
Sesko en plena forma
Sesko llevó al United a una victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace el domingo con su séptimo gol en ocho partidos en todas las competiciones, lo que le lleva a un total de nueve tantos desde que llegó procedente del RB Leipzig. El partido contra el Palace fue su primera titularidad con el entrenador del United, Michael Carrick, tras haber marcado desde el banquillo en tres de sus cuatro partidos anteriores.
El esloveno tuvo un comienzo lento en su carrera en Old Trafford, ya que solo marcó dos goles en diez partidos como titular en la Premier League con Rubén Amorim. Ahora está haciendo honor a su precio y el equipo de fichajes del United está recibiendo elogios por haber decidido ficharlo y ceder a Rasmus Hojlund al Nápoles.
«Simplemente hazlo realidad».
The Sun ha revelado cómo el United atrajo a Sesko al Old Trafford durante el verano y se impuso al Newcastle para conseguir su fichaje. El jefe de reclutamiento Christopher Vivell, que solía trabajar para el Leipzig, y el director de negociaciones de traspasos Matt Hargreaves desempeñaron un papel clave en la operación. Se pusieron en contacto con el entorno de Sesko después de que el United perdiera ante el Chelsea en la carrera por fichar a Liam Delap, lo que les dejó con la opción de elegir entre el esloveno y el delantero del Aston Villa Ollie Watkins.
Según el informe de The Sun, parte de la propuesta de Hargreaves y Vivell al entorno de Sesko incluía la creación de un vídeo generado por IA en el que se veía a los aficionados del United con su camiseta y se les entregaba una camiseta de los Red Devils. Su agente, Elvis Basanovic, le llevó la camiseta a Sesko mientras este realizaba los entrenamientos de pretemporada con el Leipzig y el jugador se la puso, miró el escudo del United y le dijo a su representante: «Haz que se haga realidad».
Gimnasio privado y sauna, claves para una racha prolífica
Según The Sun, el rendimiento de Sesko ha mejorado gracias a que se ha adaptado a la vida en Inglaterra y se ha mudado a una casa en Cheshire con gimnasio privado, sauna y campo de fútbol. Su nuevo entorno le ha ayudado a mejorar su forma física en comparación con sus primeras semanas en el club, cuando se alojaba en el hotel Lowry, en el centro de Mánchester. Su casa está situada cerca del aeropuerto de Mánchester, pero ha instalado ventanas de doble acristalamiento para reducir el nivel de ruido y dormir mejor.
La prolífica forma de Sesko tras un comienzo lento refleja su historial en sus tres clubes anteriores. Marcó tres goles en sus primeros seis meses en el Liefering austriaco, que es el equipo reserva del RB Salzburgo. Luego marcó 18 goles en sus últimos 14 partidos de la temporada. Tuvo una primera temporada decepcionante con el Salzburgo y comenzó con lentitud su segunda campaña, con cinco goles antes de Navidad. Marcó 11 goles en sus siguientes 14 partidos.
Su primera temporada en el Leipzig siguió un patrón similar, ya que Sesko marcó tres goles en sus primeros 15 partidos, pero respondió con 11 goles en los siguientes 16.
Carrick elogia el «gran impacto» de Sesko
Solo el delantero del Brentford Igor Thiago ha marcado más goles en la Premier League en 2026 que Sesko. El esloveno ya ha duplicado la cantidad de goles que Hojlund marcó la temporada pasada, y aún quedan 10 partidos por disputar. Los últimos goles del delantero —que dieron la victoria al equipo contra el Fulham, el Everton y el Palace, y el empate contra el West Ham— han valido siete puntos al United, lo que ha impulsado su ascenso al tercer puesto de la Premier League en su intento por volver a la Champions League.
«Benjamin está en un buen momento y ha tenido un gran impacto en las últimas semanas», dijo Carrick. «Está aprendiendo lo que se siente al jugar aquí y marcar el gol de la victoria hoy es fantástico. [Alinearlo] no es una apuesta arriesgada. No fue una decisión tan importante. Estamos aquí para ayudar y estoy seguro de que eso continuará. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario».
El United visita Newcastle el miércoles y luego tiene 11 días antes de su próximo partido en casa contra el Aston Villa.
