Cómo Jude Bellingham y Morgan Rogers pueden ser titulares con Inglaterra en el Mundial, según el ingenioso plan táctico revelado por Michael Owen.
Bellingham se enfrenta a una feroz competencia por un puesto en los Tres Leones.
Inglaterra se clasificó fácilmente para ese torneo, sumando el máximo de puntos en ocho partidos y sin encajar ningún gol, lo que ha generado optimismo en cuanto a poner fin a 60 años de fracasos en la conquista de trofeos internacionales.
Tuchel, que se ha comprometido a prolongar su contrato hasta el verano de 2028, es el encargado de cumplir con las expectativas. Se enfrenta a decisiones difíciles a la hora de confeccionar una plantilla de 26 jugadores que combine solidez defensiva y talento ofensivo.
El exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain ha advertido que nadie tiene garantizada una plaza en sus planes, independientemente de sus logros pasados o de su estatus en el mundo del fútbol. Jugadores como el «galáctico» del Real Madrid Bellingham deben ganarse su selección.
Se enfrenta a la competencia por el puesto de creador de juego del astro del Aston Villa Rogers, el as del Manchester City Phil Foden, el talismán del Chelsea Cole Palmer y el centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.
¿Quién está ganando la carrera por convertirse en el número 10 de Inglaterra?
Cuando se le preguntó quién era el favorito para comenzar a pocos meses del evento insignia de la FIFA que se celebrará en Norteamérica, el exdelantero de los Tres Leones Owen, en declaraciones a casino.org, que califica los códigos promocionales de Crypto.com, dijo a GOAL: «Supongo que Morgan Rogers parece ser el favorito, parece ser el favorito de Tuchel últimamente. Parece que le gusta.
«Yo le daría un puesto a Jude Bellingham si está en forma. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no solo de Inglaterra. Mucho depende de si Tuchel saca a uno de esos 10 a una posición más amplia para encajarlo.
¿Hay algún jugador claro en la izquierda que vaya a ser titular? Hay varios candidatos. Si dos de estos números 10 están jugando excepcionalmente bien, ¿podría desplazar a alguien al lado izquierdo?
Si todos están en plena forma y rindiendo al máximo, para mí Jude Bellingham es el mejor jugador del país para esa posición. Pero antes hay que tener en cuenta algunos «si» y «pero».
Lesión de Bellingham: ¿Podría la estrella del Real Madrid ser rechazada por Inglaterra?
Una de esas incógnitas se cierne actualmente sobre la forma física de Bellingham. Sufrió una inoportuna lesión cuando jugaba con el Real Madrid contra el Rayo Vallecano el 1 de febrero. Se ha sugerido que estará fuera de juego hasta cinco semanas.
Dado que es poco probable que el club o la selección corran ningún riesgo, es posible que el jugador de 22 años se vea obligado a perderse los partidos amistosos internacionales de marzo, en los que Inglaterra se enfrentará a Uruguay y Japón antes de decidir la convocatoria para el Mundial.
Cuando se le preguntó si existe la posibilidad de que Bellingham sea descartado, ya que Tuchel tendría que ir en contra de sus propios deseos y elegir por fe, Owen añadió: «Obviamente, si vuelve y todo va bien, entre ahora y el final de la temporada, entonces sí, para mí entraría en la categoría de intocable. En mi opinión, si está en forma, iría.
«No hay muchos jugadores como él. Juega cada semana en el Real Madrid, es uno de sus jugadores estrella, una de nuestras joyas más preciadas, la joya de nuestra corona. No es lo ideal, no es el primero en lesionarse antes de un torneo, pero si todo va bien y se recupera bien, entonces, por supuesto, estará en la selección».
Partidos de Inglaterra: Fechas de amistosos y primer partido del Mundial
Bellingham, que debutó con la selección absoluta en 2020, ha disputado 46 partidos con Inglaterra, en los que ha marcado seis goles. Si Tuchel lo convoca, podría participar en los amistosos previos al torneo contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida, antes de que comience la lucha por la gloria mundialista contra Croacia el 17 de junio.
