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¿Cómo controla el mercado saudí el fichaje de Rodri y el Barcelona?

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M. Casado
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Fichaje complicado

Diversos informes de prensa revelaron la noche de este domingo numerosos asuntos relacionados con el mercado de fichajes del Barcelona, ya que el club catalán aspira a desprenderse de algunos jugadores y contratar a otros.

Entre los nombres que se barajan para su venta se encuentra Marc Casadó, quien despierta un gran interés por parte de los clubes de la Roshn Saudi League, encabezados por el Al-Ahli y el Al-Hilal.

Asimismo, el gigante catalán aspira a cerrar uno de los fichajes más importantes del mercado, el del veterano centrocampista Rodri, estrella del Manchester City, ya que estuvo muy cerca de su incorporación, pero hay algunos detalles económicos que están retrasando la conclusión de la operación.

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    Pugna entre Al Ahly y Al Hilal

    Según lo confirmado por diversas fuentes fiables, el Al-Ahli y el Al-Hilal compiten por el fichaje de Marc Casadó procedente del Barça durante el verano en curso.

    El periodista fiable Ekrem Konur confirmó que el Barcelona busca obtener 40 millones de euros para desprenderse de Casadó.

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    El fichaje de Rodri y el mercado saudí

    Connor aseguró que la llegada de Rodri al Barcelona empujará al club catalán a aceptar la salida de Casadó, pero con una única condición: obtener 40 millones de euros.

    Lee también: Oficial: el Al Nassr anuncia el esperado fichaje tras el final de la crisis económica

    Interpretando el panorama, deshacerse de Casadó por 40 millones de euros haría que el Barça cerrara el fichaje de Rodri de forma inmediata, ya que sus arcas experimentarían una gran recuperación.

  • Una cifra exagerada

    Los clubes saudíes interesados en fichar a Casadó consideran que la cifra que pide el Barça es exagerada, sobre todo porque la tendencia actual en la Roshn League es reducir los montos de las operaciones de compra.

    Es posible que la cantidad de 40 millones de euros se reduzca, especialmente porque el Barça está abierto a vender al jugador y quiere obtener el mayor beneficio económico posible.



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