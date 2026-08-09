¿Cómo controla el mercado saudí el fichaje de Rodri y el Barcelona?

Diversos informes de prensa revelaron la noche de este domingo numerosos asuntos relacionados con el mercado de fichajes del Barcelona, ya que el club catalán aspira a desprenderse de algunos jugadores y contratar a otros.

Entre los nombres que se barajan para su venta se encuentra Marc Casadó, quien despierta un gran interés por parte de los clubes de la Roshn Saudi League, encabezados por el Al-Ahli y el Al-Hilal.

Asimismo, el gigante catalán aspira a cerrar uno de los fichajes más importantes del mercado, el del veterano centrocampista Rodri, estrella del Manchester City, ya que estuvo muy cerca de su incorporación, pero hay algunos detalles económicos que están retrasando la conclusión de la operación.