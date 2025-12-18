'Cometió un error' - Critican la decisión de Lamine Yamal de representar a España y no a Marruecos

Lamine Yamal debutó con el primer equipo del Barcelona en abril de 2023 con apenas 15 años, convirtiéndose en el futbolista más joven del club en disputar un partido de LaLiga. Desde entonces, ha pulverizado múltiples récords de precocidad tanto a nivel de club como de selección, consolidándose como un talento generacional y acumulando reconocimientos individuales, entre ellos el Trofeo Kopa.

Yamal era elegible para representar a España o Marruecos a nivel absoluto. Criado en España, siempre sintió un fuerte vínculo con el país en el que se formó como futbolista, aunque la histórica clasificación de Marruecos a las semifinales del Mundial de 2022 también lo llevó a considerar esa posibilidad. Sin embargo, su decisión final estuvo marcada por una ambición de largo recorrido: competir en la Eurocopa y en otros grandes torneos europeos, que, a su juicio, ofrecen una mayor proyección internacional.

La Federación Española, además, le garantizó un lugar en la convocatoria para la Euro 2024. El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, confirmó posteriormente que Yamal fue honesto sobre sus sentimientos, al asegurar que se sentía español y que eligió a España sin renunciar al respeto por sus raíces marroquíes. El extremo debutó con la selección española en septiembre de 2023 y, con 16 años, se convirtió en el jugador y goleador más joven en la historia del combinado nacional.

Su impacto fue decisivo en la conquista de la Euro 2024, torneo en el que también se convirtió en el futbolista más joven en disputar y ganar una final, además de recibir el premio al Jugador Joven del campeonato.

Pese a los títulos y elogios, Mustapha Hadji, ex internacional marroquí y exjugador de la Premier League con Coventry City y Aston Villa entre 1999 y 2004, considera que Yamal se equivocó al tomar su decisión internacional.