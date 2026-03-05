Getty Images Sport
Cole Palmer se burla de la celebración habitual de la estrella del Aston Villa tras la victoria del Chelsea, al romper finalmente el extraño récord de «no penaltis» que se prolongó durante 107 partidos
Palmer silencia Villa Park
El Chelsea subió al quinto puesto de la tabla de la Premier League tras una contundente victoria por 4-1 sobre el Villa en West Midlands. Mientras que Joao Pedro acaparó los titulares con un hat-trick, Palmer se aseguró de que las conversaciones tras el partido se centraran en sus travesuras en las redes sociales y en un avance estadístico muy esperado. La victoria supone un importante punto de inflexión para el equipo de Liam Rosenior, que superó al Liverpool y se acerca al Manchester United y al Aston Villa, tercero y cuarto en la tabla.
Explosión en las redes sociales
Onana suele hacerse viral por su forma de celebrar las victorias, contando en broma hasta tres y metiéndose los dedos en los bolsillos mientras regresa por el túnel tras los partidos. Sin embargo, Palmer se burló de Onana en Instagram compartiendo un vídeo de la rutina característica del belga junto con varias fotos de sus celebraciones durante la victoria del Chelsea sobre el Villa.
A finales del año pasado, el defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes también se hizo viral tras imitar el estilo de Onana tras la victoria por 4-1 de los Gunners sobre el Villa. El defensa marcó el primer gol de ese partido e imitó el estilo del centrocampista del Villa mientras estaba en el túnel.
Palmer finalmente marca en juego abierto contra un rival del top 5.
Más allá de las provocaciones, Palmer logró un hito personal al marcar finalmente un gol sin penalti contra un rival que comenzaba el día entre los cinco primeros. A pesar de su condición de uno de los goleadores más prolíficos de la división, esta sequía específica «sin penaltis» había durado sorprendentemente 107 partidos de la Premier League.
La estadística se había convertido en una nota al pie de página extraña en la por lo demás brillante carrera de Palmer, y los críticos señalaban su dependencia de las jugadas a balón parado en los partidos importantes. Su gol en juego en Villa Park acalló eficazmente esas críticas, demostrando que puede marcar contra las defensas más sólidas de la liga.
La carrera por los cuatro primeros puestos se intensifica
El Chelsea buscará aprovechar este impulso mientras se prepara para una serie de partidos cruciales. Antes de enfrentarse al París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana, los Blues se medirán primero al Wrexham en la quinta ronda de la FA Cup el sábado. Palmer buscará sin duda volver a marcar para seguir acallando a sus críticos y ganarse un puesto en la selección inglesa de Thomas Tuchel para el Mundial.
