Cole Palmer «parece perdido» en el Chelsea sin Nicolás Jackson, afirma John Obi Mikel

Mikel cree que la ausencia de Jackson afecta sobre todo a Palmer, el creador estrella del Chelsea. Asegura que su conexión fue clave el curso pasado y que, sin él, el equipo aún no ha encontrado un reemplazo. Además, considera que el fichaje de verano, Liam Delap, no ha alcanzado el nivel necesario.

«Nadie nos da esa conexión. ¿Marcaba muchos goles? Quizá no, pero se entregaba al club. Mi único problema era la competencia: no tuvo paciencia para quedarse y pelear su sitio. Si estuviera aquí ahora, sería clave, pues sin duda es mejor que Liam Delap, quien aún debe mejorar».