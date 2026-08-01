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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Colapso inesperado: el Real Madrid preocupa a su afición con un pálido empate

Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos
J. Mourinho
España
Italia

El Real Madrid mostró un buen nivel en la primera mitad del amistoso ante la Fiorentina, antes de que su rendimiento se derrumbara en la segunda mitad, conformándose con el empate 2-2 la noche de este sábado.

Los goles del conjunto merengue los anotaron Endrick y Alexis Seria, mientras que el encuentro también fue testigo del debut de Denzel Dumfries y Carlos Espí.

El diario "AS" señaló en su análisis que el Real Madrid mostró más ganas de presionar y recuperar el balón durante la primera mitad, antes de vivir unos minutos preocupantes de derrumbe en la segunda mitad.

Y aunque el partido terminó sin victoria, las derrotas en esta fase no resultan dolorosas, si bien el Real Madrid siempre toma nota de sus observaciones. 

En el plano individual, Dumfries debutó con la camiseta del equipo sin llamar demasiado la atención, al igual que Carlos Espí participó por primera vez, mientras que Trent Alexander-Arnold se mostró más evolucionado, especialmente en la faceta ofensiva en comparación con su rendimiento defensivo. 

Arda Güler ofreció destellos técnicos destacados, mientras que Endrick jugó con un entusiasmo excesivo, ya que su gran actividad le ayudó a marcar un gol, pero su precipitación y su afán desmedido por reivindicarse afectaron negativamente a su nivel.

En estos momentos, el entrenador José Mourinho vive una etapa de evaluación integral, durante la cual busca distinguir entre los elementos capaces de continuar y aquellos que no merecen la oportunidad, además de poner a prueba a los jugadores de la academia y trabajar en eliminar las secuelas psicológicas de las dos últimas temporadas, en las que el equipo se quedó sin títulos. 

Los rasgos del plan de Mourinho comenzaron a aparecer, apoyándose en el sistema 4-2-3-1, que a veces se transforma en 3-4-2-1, lo que permite la presencia de Diomandé (cuando se incorpore), así como la de Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior juntos en la alineación, algo que requiere una línea defensiva sumamente sólida.

En el duelo ante la Fiorentina, el Real Madrid comenzó el partido con 7 jugadores del primer equipo y 4 del filial. 

Camavinga y Valverde asumieron el mando del centro del campo, mientras que Güler jugó por detrás del delantero, y Arnold desempeñó un rol híbrido entre tercer central y tercer centrocampista, en tanto que Dumfries se adelantó mucho por la banda derecha, algo natural para un jugador que siempre prefiere estar en el campo del rival más que defender.

Mourinho también dio la oportunidad a dos jóvenes defensas con experiencia en las categorías inferiores del Real Madrid y de la selección española, Joan Martínez (18 años) y Mario Rivas (19 años), hijo del exdefensa Nano Rivas.

  • Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Endrick aprovecha su oportunidad para convencer a Mourinho

    El partido también supuso una prueba importante para Endrick, en medio de la competencia con el recién llegado Carlos Espí, que comenzó el encuentro en el banquillo.

    El delantero brasileño, que regresa de una cesión en el Lyon, no perdió el tiempo, ya que Güler envió un balón profundo a Álvaro Carreras, quien puso un centro raso que Endrick desvió a la red tras un toque rápido y un magnífico disparo con la izquierda, dando la ventaja al Real Madrid.

    A pesar de marcar el gol, Endrick careció de calma y precisión durante todo el encuentro, aunque no le faltaron ni el entusiasmo ni las ganas.

    Para entonces, el Real Madrid había absorbido el entusiasmo inicial de la Fiorentina e impuso una presión alta con una rápida recuperación del balón, un estilo que la afición del club reclamaba desde hacía años y que constituye uno de los rasgos del fútbol moderno, donde la defensa comienza en zonas del rival.

    La recompensa de esta presión llegó con el segundo gol, tras arrebatar el balón en el tercio ofensivo y una arrancada de Camavinga, antes de que pusiera un centro que Güler dejó pasar con inteligencia, para que llegara a Alexis Cerdán, que lo remató con fuerza a la portería de David de Gea, añadiendo el segundo tanto.

    El Real Madrid se apoyó en la experiencia de Valverde, junto a los múltiples roles de Arnold, que jugó como lateral, central y centrocampista al mismo tiempo, aprovechando sus grandes capacidades creativas, a pesar de que sigue arrastrando sus dificultades defensivas.

    En cuanto a la Fiorentina, que también comenzó un nuevo proyecto bajo el mando de Fabio Grosso, se limitó al principio a defender y a apoyarse en los contragolpes, antes de que Piccoli recortara la diferencia poco antes del final de la primera parte tras un movimiento inteligente que Mario Rivas no logró resolver.

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    Vuelco en la segunda parte

    La imagen cambió por completo tras el descanso, ya que la Fiorentina impuso su dominio y generó tres ocasiones claras en apenas seis minutos, la más destacada la de Gudmundsson, que pasó rozando el poste.

    El Real Madrid pareció sorprendentemente desarticulado, mientras el conjunto italiano mantuvo su presión hasta lograr el empate.

    El gol llegó tras un ataque iniciado por Fagioli desde la banda izquierda, antes de enviar un centro a media altura que Moise Kean remató de cabeza a la red, adelantándose a Mario Rivas.

    Grosso también cambió el estilo de su equipo, pasando de una defensa retrasada a una presión adelantada e intensa que desconcertó a los jugadores del Real Madrid.

    Con el paso del tiempo, el partido perdió su carácter amistoso, aumentando los choques, las faltas y las interrupciones, ante el deseo de cada equipo de lograr un resultado positivo.

    A un cuarto de hora del final, Mourinho dio entrada al delantero Carlos Espí, en quien confía como opción ofensiva que aporta al equipo poderío aéreo y presencia dentro del área cuando es necesario.

    Espí estuvo a punto de marcar el gol de la victoria en su primera aparición, pero desperdició una ocasión clara, mientras el ritmo del partido se calmó gradualmente, después de que la Fiorentina pareciera conforme con el empate, en tanto que el Real Madrid careció de la energía necesaria para un último intento.

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