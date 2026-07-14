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Claude Makelele pide a Florentino Pérez fichar a Michael Olise y lo compara con Lionel Messi
Makelele respalda el interés del Real Madrid por Olise
Makelele reveló que animó a Pérez a fichar a Olise, extremo del Bayern y de Francia, y defendió su alto valor. En una entrevista con «Marca» como embajador de ComeOn, antes de las semifinales del Mundial, el excentrocampista del Real Madrid destacó su creatividad y imprevisibilidad, y afirmó que el jugador de 24 años entusiasma a aficionados y compañeros.
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Makelele explica por qué destaca Olise
Makelele elogió a Olise por su creatividad y capacidad de decidir partidos, y ya se lo transmitió a Pérez.
«¿Michael Olise al Real Madrid? Lo apoyaría. Hablé con el presidente Florentino Pérez y le dije que, si hay dinero para fichar a un solo jugador, ese es él», explicó Makelele.
«Olise nos devuelve la emoción del fútbol: talento, libertad, calidad y eficacia. Cuando no está en el campo, se nota».
El excentrocampista del Chelsea comparó su influencia con la de Messi: «Cuando está en forma, se intuye que, en cualquier momento, puede hacer algo inesperado. Fíjate en Dembélé, Mbappé o Barcola: saben que puede poner el balón donde otros ni lo ven. Ese es el fútbol moderno que nos encanta y hace soñar a los aficionados. Hasta los comentaristas se asombran con su técnica. Es excepcional».
Nada que ver con Bellingham
A pesar de admirar a Olise, Makelele rechazó compararlo con Jude Bellingham y pidió valorar a cada uno por sus propios logros.
«¿Jude Bellingham o Michael Olise? Que hablen por sí mismos. Lo que están haciendo es excepcional. Yo no hago comparaciones», admitió Makelele. «Esa es mi filosofía: nunca se compara a los grandes. No se puede comparar a Pelé con las generaciones que le siguieron, y con [Diego] Maradona, las comparaciones nunca terminan.
Zidane dejó su huella en el fútbol mundial y perdurará, más allá de las generaciones. Dejemos que estos jóvenes construyan su carrera a su manera y escriban su propio nombre en la historia».
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Olise sigue centrado en el Mundial
Olise se encuentra concentrado con Francia para el Mundial 2026. «Les Bleus» se preparan para enfrentar a España en las semifinales en el Dallas Stadium, y se espera que la estrella del Bayern ayude a su país a llegar a la final.
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