Claude Makelele pide a Florentino Pérez fichar a Michael Olise y lo compara con Lionel Messi

Makelele elogió a Olise por su creatividad y capacidad de decidir partidos, y ya se lo transmitió a Pérez.

«¿Michael Olise al Real Madrid? Lo apoyaría. Hablé con el presidente Florentino Pérez y le dije que, si hay dinero para fichar a un solo jugador, ese es él», explicó Makelele.

«Olise nos devuelve la emoción del fútbol: talento, libertad, calidad y eficacia. Cuando no está en el campo, se nota».

El excentrocampista del Chelsea comparó su influencia con la de Messi: «Cuando está en forma, se intuye que, en cualquier momento, puede hacer algo inesperado. Fíjate en Dembélé, Mbappé o Barcola: saben que puede poner el balón donde otros ni lo ven. Ese es el fútbol moderno que nos encanta y hace soñar a los aficionados. Hasta los comentaristas se asombran con su técnica. Es excepcional».