Clasificación de poderío de la Liga de Campeones 2025-26: el Arsenal en cabeza antes del sorteo de octavos de final, mientras el PSG y el Real Madrid tropiezan en la repesca, pero el Bodo/Glimt es la sensación de Europa tras sorprender al Inter

Por otra parte, la estrella del Real Madrid Vinicius Jr. puso en su sitio a José Mourinho y al Benfica tras una desagradable polémica por racismo, mientras que el Atlético, rival ciudadano, también pasó a octavos de final tras imponerse al Club Brujas.

El Mónaco también le puso las cosas difíciles al vigente campeón, el París Saint-Germain, pero el Newcastle lo tuvo bastante fácil contra el Qarabag, y el Bayer Leverkusen no tuvo demasiados problemas contra el Olympiacos.

Ahora que conocemos la identidad de los 16 equipos que quedan y los dos posibles rivales de cada club en la siguiente ronda, ¿quién está en mejor posición para levantar el trofeo en Budapest el 30 de mayo? GOAL clasifica a todos los contendientes antes del sorteo del viernes en Nyon...

Última actualización: 29 de enero de 2025. Equipos eliminados: Inter, Club Brujas, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Mónaco.